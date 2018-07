Aldeas Infantiles SOS lanza la campaña “Tu acción por la niñez” 

Aldeas Infantiles SOS, organización referente en atención directa y personalizada a la niñez en Argentina, lanza la campaña “Tu acción por la niñez” para concientizar a la comunidad acerca de la situación en la que viven los niños, niñas, jóvenes y adolescente de nuestro país.

En Argentina, el 65% de los niños, más de 8 millones, sufre alguna vulneración de sus derechos: no pueden ir a la escuela, no reciben el cuidado y la protección que necesitan, viven en situación de hacinamiento, sufren violencia, o están forzados a trabajar. Que no puedan ejercer sus derechos impide que se desarrollen de manera integral y condiciona las posibilidades de un proyecto de vida autónomo.

“Cada vez que un niño no puede ejercer sus derechos se ve obligado a asumir obligaciones que no son propias de su edad. Están obligados a envejecer antes de tiempo porque tienen que hacer tareas y atravesar situaciones que no son propias de la niñez. Este ciclo puede romperse si contribuimos a que puedan crecer protegidos, siendo niños. En Aldeas Infantiles SOS creemos que es urgente cambiar esta situación y trabajamos a diario para lograrlo. Por eso, necesitamos el apoyo de todos”, aseguró la Lic. Alejandra Perinetti, Directora Nacional de la organización.

Juntos podemos cambiar esta realidad y hacer que los más de 5.700 niños y adolescentes que integran los programas de Aldeas Infantiles en el país puedan volver a tener una niñez plena y ejercer sus derechos. ¡Tu acción les devuelve la niñez! Ingresá ahora a www.tuaccionporlaninez.org.ar y dejá tu apoyo.