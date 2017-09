Anuncian nueva edición del punto de encuentro de los profesionales de los medios

Llega la 3º edición de MEDIAMORFOSIS, el lugar donde profesionales de medios, creativos, productores, estudiantes y pensadores de la región se dan cita anualmente para conocer las nuevas tendencias globales en transmedia, la innovación en realidades inmersivas y la evolución de los medios tradicionales.

Este año, las mentes más brillantes del mundo vendrán a presentar las nuevas tendencias globales en realidad virtual, realidad aumentada, experiencias inmersivas y nuevos hábitos de consumo, entender los cambios en los medios tradicionales y a conocer lo mejor de la creatividad argentina en esas áreas.

El evento se realizará el 19 y 20 de septiembre, de 9 a 19hs, en el C3, Centro Cultural de la Ciencia, Godoy Cruz 2270, CABA. También habrá ediciones en San Pablo, Brasil (15 y 16 de septiembre) y Montevideo, Uruguay (22 de septiembre).

“Mediamorfosis surge para que los profesionales de los medios tengamos un punto de encuentro para detenernos un poco en el “hacer” de nuestro trabajo y pensar lo que está pasando, cómo está cambiando el negocio, cómo están cambiando las narrativas y, en función de eso, tratar de encontrar caminos. No hay una receta, pero hay casos y personas que “están haciendo” y en Mediamorfosis presentamos esos casos y a las personalidades locales y extranjeras que los están llevando a cabo” explica Damián Kirzner, creador de Mediamorfosis y agrega: “Además, este evento busca apoyar a los emprendedores de los nuevos medios y promover la industria transmedia y estos nuevos contenidos. Es una forma de capacitarnos y vincularnos con el mundo”.

Mediamorfosis es un espacio multiplataforma que se dedica, en toda América Latina, a la reflexión, el análisis y la producción de contenidos vinculados con la evolución de los medios de comunicación. Durante las dos jornadas se realizará un foro en el que los más reconocidos especialistas locales, latinoamericanos e internacionales expondrán sus pensamientos, casos de estudio, principales tendencias en lo que se refiere a transmedia, realidades inmersivas y la innovación en los medios tradicionales.

El evento contará con la presencia de reconocidos especialistas como Nick Fortugno (uno de los más reconocidos diseñadores de juegos, narrativa y storyexpert y empresario del mundo digital), Juan Señor (consultor de medios que trabaja para publicaciones de relevancia tales como The Economist y The Financial Times), Hal Kirkland (Director Internacional VR, realizó el video más reciente de OneRepublic –la canción “Kids”- y ganó un Clio de Oro con un video para Led Zeppelin), Spencer Hunt (Director de Interactive y Juegos en Sony, Discovery y Paramount, entre otros), Christian Bennet (Executive Editor Journalism Visual en el diario inglés The Guardian), Sara Bozanic (Directora Ejecutiva del Instituto de Diseño Transmedia de Eslovenia), Julie Andem (Directora y guionista de SKAM, la ficción transmedia para jóvenes más exitosa de Noruega) y Darío Sztajnszrajber (filósofo, ensayista y presentador de TV).

Este año, por primera vez, el ingreso a Mediamorfosis será gratuito (con inscripción previa ya que las localidades son limitadas) y habrá un espacio de stands para que los emprendedores de nuevos medios tengan la oportunidad de mostrar sus proyectos, conseguir socios, equipamiento, inversión, clientes y más audiencia. Se presentarán proyectos que se realicen dentro de las plataformas de nuevos medios, transmedia, nuevas tecnologías y/o de realidades inmersivas (Virtual Reality, 360, Augmented Reality, Mixed Reality, Full Dome, 5 D, etc) y empresas que presten servicios orientados a este tipo de proyectos (Drones, Cámaras 360, Cine 4D y 5D, Gafas de realidad virtual, etc.).

También habrá un concurso para contenidos transmedia y/o inmersivos, organizado por Mica, Red Mica, Agencia Argentina de inversiones y Comercio Internacional, INCAA, Cross Video Days (Paris) y Mediamorfosis.

Con el fin de promover el emprendedurismo en nuevos medios y fomentar la industria innovadora de contenidos en Argentina y Latinoamérica, se seleccionarán los mejores proyectos de contenidos transmedia y realidad inmersiva para promover la red de colaboración internacional. Entre todos los proyectos presentados, un prestigioso jurado nacional e internacional preseleccionará 6 que se presentarán en un pitch público de 7 minutos durante el evento. Allí, el jurado seleccionará al ganador que viajará al Cross Video Days en Paris, el 2º premio será el viaje e ingreso a Mediamorfosis Colombia y el 3º premio será el viaje y participación en Mediamorfosis Brasil para llevar su proyecto y relacionarse con los principales jugadores del mercado internacional.

www.mediamorfosis.net