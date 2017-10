Avery Dennison patrocina los autos de Bardahl en Stock Car Bs As

Stock Car vuelve a Buenos Aires luego de 10 años y Avery Dennison estará presente, como sponsor oficial de los coches Hot Car /Bardahl, que posibilita el gran destaque de la marca Avery Dennison en la parte delantera y trasera de los coches, el ploteo de las carretas que llevan los vehículos hasta la carrera, los uniformes del equipo de apoyo y también de los pilotos.

“Estamos cada vez más presentes en el Stock Car, para que la empresa quede aún más conocida en el rubro automovilístico, por su fuerte actuación en el segmento de Graphics (comunicación visual) más específicamente por sus soluciones para envoltura y ploteo de vehículos”, explica Isabela Monteiro Galli, Directora de Marketing para América Latina de Avery Dennison.

En Argentina y en el mundo, Avery Dennison es una marca de referencia cuando se habla de la envoltura de vehículos y de flotas, ofreciendo soluciones para diferentes necesidades y con durabilidad que varía entre 6 meses y 10 años, dependiendo del objetivo propuesto.

Entre las líneas comercializadas, el destaque es la nueva generación de películas MPI 1105, solución usada para el ploteo de la carreta del equipo en la Stock Car.

En este nuevo material, se han mejorado las características de conformabilidad, calidad de impresión digital, además de la alta durabilidad y facilidad de aplicación y remoción, incluso después de largos períodos. El portfolio de productos de la marca todavía reserva decenas de otros destaques, contando con amplia variedad de colores, texturas y con solucciones que tienen efectos especiales y alto brillo, que dejan la apariencia del vehículo mucho más atractiva.

Esta etapa será la novena de la temporada 2017, de las 12 previstas y después de 10 años, la principal categoría del automovilismo nacional estará de vuelta en el Autódromo Oscar y Juan Galvez, en Buenos Aires, Argentina.

Avery Dennison, multinacional fabricante de materiales para empaques y comunicación visual, personalizará los vehículos de los pilotos Guga Lima y Sergio Jiménez, en la Carrera de Buenos Aires, etapa de la Stock Car que se realiza el 30 de septiembre, la carrera clasificatoria, y el domingo 1 de octubre dos carreras. La clasificación actual de los pilotos es: 23. Sergio Jimenez (46 puntos) y 30. Guga Lima (18 puntos).

“Argentina me trae buenos recuerdos. En 2002, gané el Campeonato Panamericano de Kart con récord de la pista, en el kartódromo que está justo al lado del autódromo. Fue un fin de semana memorable. También he probado en la pista de Buenos Aires con un TC2000 hace unos cinco años más o menos y he trabajado como coach en esta pista, cuando Porsche corrió allí. También he entrenado bastante en el simulador, para llegar aún más preparado. Espero que nuestro coche llegue con un buen rendimiento, para continuar evolucionando en términos de resultado”, dijo Sergio Jimenez, acerca de sus expectativas respecto a la carrera.

El piloto Guga Lima dijo acerca de su paticipación en esta etapa: “Va a ser la primera vez que voy a correr en Stock Car fuera de Brasil y nunca estuve en la pista de Argentina. He visto varios vídeos de la pista, me pareció muy buena y es el estilo que me gusta. Vamos a intentar hacer un buen estreno fuera de Brasil, batallar bastante para intentar ir más adelante y buscar una recuperación en el campeonato”.