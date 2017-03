Bloomberg Television lanza contenidos traducidos al español en vivo en América Latina

Bloomberg Television, una cadena global de noticias de negocios y finanzas, anunció el día de hoy que ha empezado a ofrecer traducciones simultáneas, utilizando tecnología para subtítulos en sus canales de habla hispana en 17 países de América Latina. Los espectadores en la región ahora tendrán la opción de ver Bloomberg Television con traducción al español en vivo, los siete días de la semana, entre 6 AM y 10 PM EST.

Bloomberg Television actualmente se encuentra disponible en Argentina, El Caribe, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela.

“Nos complace ofrecer a nuestra audiencia en América Latina traducciones en vivo para enriquecer su experiencia en Bloomberg TV y atraer a nuevos espectadores en la región. Consideramos que esto agregará un mayor valor para nuestros asociados distribuidores y anunciantes en la región”, señaló Josh Rucci, Jefe Global de Bloomberg Media Distribution. “Bloomberg Media busca ser el proveedor líder en información de negocios y financiera a nivel global a través de todas las plataformas; expandir su audiencia y crecer sus alianzas en América Latina es un componente crítico para alcanzar esta meta”.

La programación entre semana de Bloomberg Television en América Latina que ahora tendrá la opción de traducción en vivo incluye Bloomberg Daybreak: Americas; Bloomberg Markets: Americas; Bloomberg Markets: European Close; What´d You Miss?; Bloomberg Technology; Charlie Rose; Bloomberg Daybreak: Asia; y Bloomberg Markets: Asia.

La programación de fines de semana de Bloomberg Television en América Latina que ahora tendrá la opción de traducción en vivo incluye Big Problems/ Big Thinkers; Bloomberg Best; Bloomberg Businessweek Debrief; Best of Bloomberg Technology; The David Rubenstein Show: Peer-to-Peer Conversations; Forward Thinking; Good Fortunes; Hello World; Brilliant Ideas; Bloomberg Businessweek; Studio 1.0; y High Flyers.

La opción para traducción simultánea al español también estará disponible desde las 6 AM a las 4 PM EST, empezando a mediados de abril en El Financiero|Bloomberg, el asociado de Bloomberg en México. El Financiero|Bloomberg produce ocho horas de programación de negocios, finanzas y política en español todos los días entre semana, a partir de las a las 4 PM EST, enfocándose a noticias relacionadas con México, y transmite la programación de Bloomberg TV durante jornada de mercado. La tecnología también estará disponible a través del servicio profesional de Bloomberg (Terminal).

Bloomberg Television es un canal de noticias globales de negocios y finanzas, disponible en más de 437 millones de hogares alrededor del mundo en más de 200 países y lugares. Bloomberg TV también se transmite a través del servicio Profesional de Bloomberg (La Terminal), la cual guía a los líderes de los negocios y las finanzas con información indispensable en tiempo real, noticias y análisis. Tomando ventaja de su contenido, recursos e infraestructura de Bloomberg TV, Bloomberg también es una fuente líder en videos digitales de negocios a nivel global.