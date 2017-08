CACE y AMDIA fundan la Alianza para la Publicidad Digital de Argentina (APDA)

La Asociación de Marketing Directo e Interactivo de Argentina (AMDIA) y la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) se unen para conformar la Alianza para la Publicidad Digital de Argentina (APDA) con el objetivo de establecer y reglamentar las prácticas de publicidad digital en el país.

APDA es una organización independiente sin fines de lucro que inicia esta semana sus actividades en Argentina. A través de esta organización se le brindará a los consumidores mayor transparencia y control sobre el uso de la información que se recolecta en la Internet con fines publicitarios.

La Digital Advertising Alliance (DAA) es una entidad de EEUU que en 2010 creó el sistema AdChoices, un servicio que permite que el usuario de Internet elija cómo se utiliza la información online sobre sus intereses en la publicidad digital. Este sistema hoy opera no sólo en su país de origen sino también en Canadá y Europa.

Gracias a un acuerdo de APDA con la DAA, este sistema llega a Argentina con el nombre de “Sistema de Preferencia de Publicidad Digital – Tu Derecho a Elegir” y estará disponible para uso de consumidores argentinos en el cuarto trimestre de este año.

“Tu Derecho a Elegir” no funciona como los bloqueadores de publicidad que pretenden evitar todos los avisos sino que permite que el usuario tenga la oportunidad de elegir no recibir los avisos basados en sus intereses. Es decir que seguirá viendo publicidad en los sitios, sólo que serán avisos de productos y servicios en general no los que directamente se relacionan con sus búsquedas.

De esta manera, CACE y AMDIA, organizaciones cuyos socios son anunciantes y operadores de publicidad online, traen a los argentinos la posibilidad de expresar su preferencia con respecto al tipo de publicidad que reciben en Internet.

En palabras de Lou Mastria, CEO de la DAA, de visita en Buenos Aires para el anuncio del acuerdo con APDA: “Este constituye un paso importante hacia dar a los consumidores control sobre la publicidad digital. Más allá de empoderar a los consumidores, APDA y DAA dan claros lineamientos sobre la recolección y uso responsable de información sobre los consumidores con fines publicitarios, además de un seguimiento riguroso de cumplimiento”.