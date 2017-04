Charlas de Valor convoca a deportistas a contar historias relacionadas con el deporte

El deporte está lleno de historias que inspiran y merecen ser contadas. Todos los que alguna vez compartieron un equipo o pisaron una cancha tienen algo que compartir. Por eso, la Subsecretaría de Deportes de la Ciudad convoca a un concurso de Charlas de Valor, donde los deportistas amateurs podrán acercar sus propuestas que serán seleccionadas por un jurado de notables.

Las charlas se llevarán a cabo el jueves 18 de mayo en “La Usina del Arte”.

La convocatoria está abierta para todos los deportistas amateurs, entrenadores o profesores mayores de 18 años que pueden inscribirse aportando sus historias en www.charlasdevalor.com y www.facebook.com/DeportesBA. Las mejores serán seleccionadas y ganarán un lugar entre los oradores, además de un contrato de indumentaria con Topper.

“Buena parte de los valores que tenemos en nuestra vida fueron incorporados por el deporte. Sabemos de historias de superación, compañerismo y solidaridad que se viven en los clubes de barrio y polideportivos de la Ciudad. Queremos que sean compartidas para potenciar e inspirar al resto”, expresó Diego Santilli, Vicejefe de Gobierno.

“El deporte inspira y es un motor que lleva a los más jóvenes a concretar sus metas. Todos están invitados a participar y a venir a escuchar estas charlas que les darán herramientas para progresar en sus objetivos de vida”, concluyó Santilli.

EL JURADO

Julio Velasco. Director Técnico de la Selección Nacional de vóleibol, medalla de oro en los Juegos Panamericanos Toronto 2015. Dirigió los seleccionados de Italia (con el cual obtuvo dos títulos mundiales, una medalla de plata olímpica, tres campeonatos europeos y cinco Ligas Mundiales), España, República Checa e Irán. Ternado por la Federación Internacional para el premio al Mejor Entrenador del siglo XX. Recibió el Premio Konex como técnico en 2000 y desde 2003 integra el Salón de la Fama de su deporte.

Hugo Porta. Capitán y figura de la Selección Argentina de Rugby durante 58 partidos en dos décadas. Nominado como mejor Jugador del Mundo por la revista Midi Olympique en 1985, año en que recibió el Olimpia de Oro. Una vez retirado fue embajador de nuestro país en Sudáfrica y Secretario de Deportes de la Nación entre 1996 y 1999. Es el único argentino Miembro de la Academia Laureus y desde 2008 integra el Salón de la Fama de su deporte.



Carlos Espínola. Obtuvo cuatro medallas olímpicas en yachting, compartiendo ese récord en el olimpismo argentino junto con Luciana Aymar. Fue dos veces abanderado del equipo nacional en citas olímpicas. Recibió el premio Olimpia de Oro en 1996 y en dos ocasiones el premio Konex. Una vez retirado del deporte fue elegido intendente de la ciudad de Corrientes, Secretario de Deportes de la Nación y en la actualidad es senador nacional por la provincia de Corrientes.

Luis Lobo. Como tenista obtuvo 12 torneos ATP y se clasificó en dos ocasiones al Masters de la especialidad como parte de una de las ocho mejores duplas del mundo. Durante siete año integró el equipo nacional de Copa Davis. Fue finalista de Roland Garros 1998 en dobles mixto hacienda pareja con Serena Williams. Después trabajó como entrenador de grandes jugadores como Marcelo Ríos, Carlos Moyá, David Nalbandian, Juan Mónaco, Agustín Calleri y Mariano Zabaleta. En la actualidad es el Subsecretario de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires.

Ignacio Piñeyro. Gerente Sports Marketing Topper. Desde hace 17 años que se desempeña como profesional en Alpargatas. Desde el 2010 lidera la Gerencia de Sports de Marketing de Topper, una marca que siempre ha destacado los valores del deporte, apoyando siempre a las instituciones y deportistas que defienden el respeto, el compromiso y el sacrificio. Topper acompaña a los jóvenes a concretar sus metas.

LOS ORADORES

Facundo Conte. Integra la Selección Argentina de vóleibol desde 2008, cuando ingresó con apenas 18 años, tras brillar dentro de la generación que fue campeón sudamericana sub 19 tras 26 años y medalla de bronce en el sub 21, la mejor posición histórica para Argentina en el torneo. Con la Selección mayor obtuvo el oro en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 y fue dos veces cuarto finalista en los Juegos Olímpicos. A nivel de clubes, jugó en Argentina, Italia, Rusia, Polonia y en la actualidad lo hace para el Shanghai de China.

Jennifer Dahlgren. Es una de las atletas argentinas más destacadas de todos los tiempos. Posee el récord sudamericano de lanzamiento de martillo, prueba en la cual participó en cuatro Juegos Olímpicos y con la que obtuvo múltiples medallas en los principales torneos a nivel continental. Su talento deportivo además le permitió ser becada por la Universidad de Georgia, donde no solo se consagró tricampeona universitaria en Estados Unidos, sino que se graduó con un Bachelor of Arts in English. En 2016 publicó su primer libro, “Cuentos Olímpicos”, reuniendo problemáticas de la infancia con el deporte.

Santiago Lange. Comparte con Juan Curuchet el récord argentino de seis participaciones en Juegos Olímpicos, en las cuales ganó una medalla de oro y dos de bronce en yachting. Además obtuvo cuatro títulos mundiales, dos europeos y seis sudamericanos en distintas clases. Fue elegido por la ISAF como el mejor navegante del año en 2016 tras su coronación olímpica en Río. Integró la tripulación del equipo Artemis Racing en 2013 en la prestigiosa Copa América. Fuera del agua trabaja como arquitecto naval, diseñando embarcaciones que han brillado a nivel internacional.

Daniel Orsanic. Se destacó en el circuito profesional de tenis como doblista, especialidad en la cual ganó 8 títulos ATP, alcanzó otras 7 finales y trepó dos veces a las semifinales de Roland Garros. Una vez retirado, pasó a trabajar como entrenador, conduciendo a José Acasuso a su mejor posición en el ranking mundial. Fue elegido para dirigir el departamento de Desarrollo en la Asociación Argentina de Tenis y desde 2015 es el capitán del equipo de Copa Davis, torneo que Argentina consiguió por primera vez en su historia el año pasado.

Paula Pareto. Tras ganar una medalla de bronce en Beijing 2008 y un diploma en Londres 2012, conquistó el oro olímpico en Río 2016 en judo. Junto con Cecilia Carranza es la única mujer argentina que se ha consagrado campeona olímpica. Además luce dos podios en Campeonatos Mundiales, tres en Juegos Panamericanos y tres en Juegos Odesur. En 2015 fue galardonada con el Premio Olimpia de Oro. Al mismo tiempo que brillaba en el deporte, estudiaba Medicina en la Universidad, recibiendose de médica en 2013, actividad a la que se dedica en la actualidad.

Carlos Retegui. Como jugador de hockey sobre césped integró la Selección Argentina durante 17 años, con la que ganó cuatros medallas en Juegos Panamericanos y participó en tres Juegos Olímpicos. Como entrenador se destacó la mando tanto de los seleccionados femeninos como masculinos. Con Las Leonas se consagró campeón mundial en Rosario 2010, bronce en 2014, la medalla de plata olímpica en Londres 2012 y tres Champions Trophy. Con Los Leones accedió a un histórico bronce en el Mundial de La Haya 2014, el oro panamericano en Toronto 2015 y en 2016 alcanzó la gloria con el oro olímpico en Río 2016.

Roy Harley. Tenía 20 años en el momento de la tragedia de los Andes. Graduado del Stella Maris, estudiante de ingeniería mecánica y jugador del Old Christians. Actualmente trabaja como ingeniero industrial y da charlas sobre superación personal ante adversidades.

Juan Ignacio “Pepe” Sanchez. Fue base de la Selección Argentina de básquet de 1998 a 2011. Entre sus principales logros, se destacan la conquista de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, y ser el primer jugador argentino en jugar en la NBA. Ganador de diversos títulos y medallas con su selección, fue parte de la camada de jugadores argentinos pertenecientes a la que se denominó La Generación Dorada.

Silvio Velo. El capital de la selección de fútbol para ciegos de Argentina es considerado el mejor jugador del mundo en su disciplina. Actualmente juega en el equipo de ciegos de Boca Juniors.