Comenzó la temporada de concursos de coctelería

Se acerca la primavera y con ella, las ganas de disfrutar de los más ricos cocteles. Por eso, los mejores bartenders del país se preparan para demostrar su destreza en esta temporada de concursos, de la mano de Grupo Cepas.

Bacardí llega por séptimo año consecutivo en busca de un nuevo legado, en una competencia que invita a representantes de 38 países a crear un trago que se convierta en el “Bacardí Legacy Cocktail 2018“.

Por su parte, Bombay Sapphire lanzó la segunda edición del prestigioso “The Most Imaginative Bartender“, el concurso que vuelve en busca del coctel más creativo y original, que ya tiene sus 8 finalistas.

Bacardí Legacy Cocktail Competition 2018

Por séptimo año consecutivo, Bacardí, la marca de ron Premium líder del mundo, lanzó en nuestro país el concurso de coctelería más importante a nivel mundial, esta vez, en BASA: es una nueva oportunidad para crear el trago que se convierta en un verdadero legado para la marca.

Los participantes deberán pensar en combinaciones innovadoras de bebidas e ingredientes perdurables a través del tiempo mediante recetas originales, elaboradas a base de Bacardí Carta Blanca, Bacardí Carta Oro o Bacardí Gran Reserva 8 años, que sean simples y fáciles de replicar, y que tengan como máximo seis ingredientes. Además, cada bartender deberá presentar su coctel con precisión técnica y una historia o inspiración que lo identifique.

Aquellos que deseen participar, podrán inscribir su receta desde el 12 de septiembre de 2017 hasta el 12 de octubre de 2017 enviando un mail a bacardilegacyargentina@bacardi.com, a través del cual recibirán la confirmación y se les enviará toda la documentación necesaria para poder concursar. Durante el mes de octubre se seleccionarán los 12 bartenders semifinalistas que contarán la historia e inspiración de su coctel, para luego, en noviembre, elegir a los 3 cocteles “más prometedores”.

Los creadores de estos 3 tragos serán los encargados de difundir sus creaciones durante un periodo de promoción, comprendido entre noviembre y febrero, incluyendo su cóctel en el menú del bar en el que trabajan, y de otros bares, educando a su staff en la elaboración del trago y realizando acciones de PR en redes sociales.

Todas estas acciones sumarán puntos para la final argentina que se realizará en febrero, donde un prestigioso jurado será el encargado de evaluar la destreza y técnica del bartender, como así también el sabor, originalidad y replicabilidad del cóctel. El elegido representará a nuestro país en la final global en mayo de 2018, en México.

En la edición 2017, Ludovico De Biaggi, Bar Manager de BASA, fue quien representó a Argentina con su coctel Tropical Lady en una reñida final en Berlín.

The Most Imaginative Bartender

Bombay Sapphire, marca de gin en el segmento de bebidas Premium, presentó a los 8 finalistas de la segunda edición de “The Most Imaginative Bartender”, el concurso de coctelería que premia la imaginación, la originalidad y la creatividad detrás de las barras. Este año, no solo participaron bartenders de bares de Buenos Aires, sino que también tuvieron la posibilidad de compartir su talento quienes trabajan en el interior del país.

Los bartenders finalistas que competirán por un lugar en la final latinoamericana son: Frank Sosa, Martin Tummino, Rodrigo Pascual Tubert y Marcos García Cortez, los cuatro de J. W. Bradley (Capital Federal, Buenos Aires); Gustavo Brizuela y Joaquín Malki, de Johnny B. Good (Córdoba); Matías Jurisich, de Chinchibira (Rosario, Santa Fe); y Juan Pablo Mauti, de Rimabud (La Plata, Buenos Aires).

Con una propuesta innovadora y a través de videos inspiradores, la marca invitó a algunos de los referentes más importantes del mundo de la coctelería, entre los que se encontraban Ricardo Nava, Brand Ambassador de Grey Goose y Bombay Sapphire para Latinoamérica y el Caribe; Raj Nagra, Global Brand Ambassador Bombay Sapphire; Gustavo Vocke, Brand Ambassador de Grupo Cepas; y Sam Carter, Senior Ambassador de Bombay Spirits Company LTD, para convocar a participar de esta competencia a los bartenders más prestigiosos del país.

Se trata de un concurso que busca encontrar al cóctel más creativo en todo Latinoamérica, aquel artista de la barra que pueda generar, a partir de su imaginación, un trago diferente utilizando Bombay Sapphire. México, Puerto Rico, República Dominicana, Panamá, Colombia, Chile, Argentina y Brasil son los 8 países de los cuales saldrá un ganador que representará a su país en la gran final que se llevará a cabo en noviembre, en Colombia.

Quien gane la final regional tendrá la gran oportunidad de pasar unos días aprendiendo todo lo necesario sobre Bombay Sapphire en LAVERSTOKE (http://distillery.bombaysapphire.com/). Adicionalmente, será capacitado por grandes profesionales en la destilería de la marca.

En su primera edición, Gustavo Brizuela, bartender de Johnny B. Good, se consagró como el ganador argentino del concurso y fue quien representó a nuestro país con su trago “Legendario” en la final latinoamericana en México.