La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declaró esta mañana de interés educativo el “II Congreso Iberoamericano sobre Televisión y Educación”, el cual se realizará por primera vez en nuestro país, los días 6 y 7 de septiembre del 2017 en el Centro Cultural Borges.

El “II Congreso Iberoamericano sobre Televisión y Educación” es una iniciativa de ESCUELA Plus, el programa de Responsabilidad Social Empresaria impulsado por DIRECTV, National Geographic Channel, Discovery en la Escuela, Fundación Torneos, Take Off Media y Disney.

Desde hace 10 años Escuela Plus impulsa un modelo escolar en Latinoamérica en el que los contenidos audiovisuales contribuyen -a través de diversas las pantallas- a acortar la brecha tecnológica, social y cultural en las escuelas rurales y urbanas e incidir en la mejora de la enseñanza y el aprendizaje.

El II Congreso Iberoamericano sobre Televisión y Educación tendrá lugar en el Centro Cultural Borges. De entrada gratuita, contará con una agenda completa y la participación de destacados oradores: Vis Nadoo, el líder en tecnología educativa y aprendizaje a distancia; Omar Rincón, periodista, ensayista y académico especialista en medios, periodismo y cultura; Joan Ferrés, especialista en Comunicación Audiovisual y Educación; y Anne Wintroub, Directora de Innovación Social de AT&T, especializada en tecnología de educación y desarrollo de personal, entre otros.

Para conocer la agenda completa, más información sobre los oradores e inscribirse al II Congreso Iberoamericano sobre Televisión y Educación, que se llevará a cabo en el Centro Cultural Borges de Buenos Aires, sólo se debe ingresar a http://www.escuelaplus.com/congresoiberoamericano/. En este mismo sitio web estará disponible el live streaming durante el desarrollo del evento.