Edición especial Food Fest BA para homenajear a las mujeres

En el mes de la mujer, el festival gastronómico Food Fest BA prepara una edición especial para homenajear a “ellas” con una gran variedad de propuestas foodies y música en vivo. 10 y 11 de Marzo, de 13 a 24 y de 13 a 22 hs, respectivamente.

En una edición sin precedente, Food Fest BA hará de este encuentro un divertido homenaje, a pura música y gastronomía. Por eso, este fin de semana invita a grupos de amigas a disfrutar de un recorrido gastronómico en su honor, con una original propuesta: los Food Trucks presentarán platos con nombres de exponentes del género.

Por su parte, las bandas elegidas para musicalizar las dos jornadas, tienen como protagonista en sus voces solo a mujeres . Así, durante el encuentro sonarán covers de rock, pop, funk de los Rolling Stones, Fleetwood Mac, Janis Joplin, Michael Jackson, Bruno Mars, Stevie Wonder, Whitney Houston, Jimi Hendrix, Eric Clapton, Beatles, Elvis Presley, Led Zeppelin, John Mayer, Bb King, Amy Winehouse, Jhonny Rivers, Chuck Berry y Jhonny Cash; interpretados por las cantantes de Santos Caracoles, April May June, Shi Low & Her Frankie Shoes y Motherfunkers.

Una vez más, el festival gastronómico que logró instalarse como uno de los favoritos en la agenda de la ciudad, invita a compartir entre amigos o en familia de un fin de semana especial. Además, gracias a su creciente convocatoria y con el apoyo de BA Capital Gastronómica, se convirtió en un evento que contribuye al posicionamiento de Buenos Aires como destino gastronómico de excelencia.

Marzo

Sábado 10/03

15:00hs: Santos Caracoles (Clásicos de Funk y Soul)

18:00hs: April May June (Clásicos de Rock)

20:00hs: Shi Low & Her Frankie Shoes (Clásicos de Rock)

22:00hs: Motherfunkers (Clásicos de POP)

Domingo 11/03

15:00hs: Santos Caracoles (Clásicos de Funk y Soul)

18:00hs: Shi Low & Her Frankie Shoes (Clásicos de Rock)

21:00hs: Motherfunkers (Clásicos de POP)

Food Fest BA | Edición 2018

Organizadores: La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires

Ingresos: Av. Sarmiento 2704 – Entrada gratuita

Estacionamiento: Av. Sarmiento 2704 y Av. Cerviño 4476

Días: 10 y 11 de marzo

Horario: sábado de 13 a 24 y domingo 13 a 22 hs