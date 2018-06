Se realizó la primera Editatón de Científicas y Tecnólogas argentinas organizada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCYT) y Wikimedia, con apoyo del Instituto Nacional de Mujeres (INAM), la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología (RAGCYT) y la Fundación Mujeres en Igualdad. El encuentro consistió en un taller de redacción y una charla a cargo de la biotecnóloga y especialista en cuestiones de género, Lucía Ciccia, y la astrofísica e investigadora superior del CONICET, Gloria Dubner.

La actividad tuvo lugar en el Polo científico de Palermo, y contó con las palabras de bienvenida del secretario de Articulación del MINCYT, Agustín Campero; la directora ejecutiva de Wikimedia Argentina, Anna Torres Adell; Patricia Gómez por la RAGCYT, y Valeria Colombo, por INAM.

En ese marco, Campero señaló: “Estamos desarrollando muchas iniciativas de género en el Ministerio, entre ellas se encuentra el Proyecto SAGA de la UNESCO, que promueve una perspectiva de género aplicada a las ciencias, las tecnologías, las ingenierías y la matemática. La Argentina fue el primer país en ser prueba piloto de esta iniciativa, lo cual nos llena de orgullo y nos compromete con los instrumentos de política pública que queremos desarrollar a partir de los datos obtenidos”.

“En la Argentina la mayoría de los científicos son mujeres, algo que no ocurre en muchos países a pesar de ser muy relevantes en ciencia y tecnología. Eso es una particularidad positiva que poseemos, aunque hay otras cifras sobre las cuales queremos trabajar, como ser la proporción de mujeres en cargos de dirección”, comentó Campero.

Por su parte, Torres Adell expresó: “Aproximadamente el 17% de los contenidos en Wikipedia refieren a biografías de mujeres, en contraposición con los varones. Esta es una realidad no sólo en términos de visibilidad sino también en cuanto a contenidos, porque un buen número de los artículos sobre científicas tampoco tiene fotografías, dejando a las mujeres sin rostro cuando ellos sí tienen sus imágenes”.

“Somos el quinto lugar más visitado en Internet; los cuatro primeros son buscadores, por lo que somos el primero en contenidos y nuestros artículos se visitan treinta y un millones de veces al día. Por ende, es importante que intentemos equilibrar estas cifras porque cada vez que los chicos y chicas van a las escuelas a buscar información sobre algún referente o modelo, si no están en Wikipedia seguramente van a seguir inclinándose por los varones antes que por las mujeres científicas”, agregó Torres Adell.

Durante su intervención, Gloria Dubner expuso: “Yo estudio estrellas que explotan, estudio las supernovas, y el año pasado publicamos un artículo que tuvo mucho impacto porque involucró a los telescopios terrestres y espaciales más potentes en el estudio de la nebulosa del Cangrejo. Unos meses después a la difusión del documento, me llegó un mail de la cantante mejicana Leticia Servín, en el cual me decía que estaba poniendo música a los poemas de Sor Juana Inés de la Cruz, y que ella veía en esa nebulosa la imagen de la Fierra Borrasca. Esto me emocionó, sobre todo cuando me comentó que se había enterado de que yo era latinoamericana y mujer porque me había buscado en Wikipedia”.

“La Wikipedia une mucho más campos que los científicos, por eso vale la pena invertir esfuerzo en eso”, agregó. Luego, para ilustrar la labor femenina en el campo científico y la importancia de enfatizar su presencia ante la sociedad, explicó: “Para que nazcan estrellas nuevas, tiene que haber una en particular –con una alta masa y con muchísima luminosidad para que modifique todo el entorno. Es recién entonces cuando se crean las condiciones para que aparezcan estrellas nuevas”.

A continuación, Lucía Ciccia resaltó: “Es interesante marcar dos formas de sesgo de género, que podemos identificar con la división del trabajo y con el género que encarnamos en términos individuales. En ese sentido, al observar al interior de las instituciones podemos advertir que las posiciones directivas son mayoritariamente ocupadas por varones, al igual que los lugares de referencia o autoridad de conocimiento”.

“Al recapitular sobre la historia de la ciencia, se puede percibir a la mujer invisibilizada y la descontextualización de los hechos científicos. Por ejemplo, en el descubrimiento de la estructura de doble hélice del ADN no sólo se omitió a una mujer que fue protagónica, sino que se lo presentó como un acontecimiento aislado o desconectado de su época”. En cuanto a los sesgos en términos simbólicos, Ciccia se refirió a los sistemas de valores que “contraponen, jerarquizan y asocian la razón y la objetividad con el género masculino, y la emoción y la subjetividad con lo femenino, por lo cual las mujeres quedarían expulsadas de manera explícita del ámbito científico”.

La jornada de edición colectiva aspiró a poner de relieve el trabajo femenino en ciencia y tecnología, además de incentivar a las mujeres a sumarse como redactoras en Wikipedia. En esta oportunidad, se subieron a la web diversos artículos sobre prestigiosas investigadoras nacionales, como la nanotecnóloga Adriana Serquis, la bióloga Irene Larripa, la física Noemí Walsöe de Recca, y la antropóloga Ana Lía Kornblit, entre otras.

La equidad de género es una deuda a nivel mundial, en nuestro país es superior el porcentaje de investigadores mujeres, sin embargo la mayoría de ellas se ubica en la base de la pirámide y los puestos jerárquicos continúan siendo ocupados por varones.

.