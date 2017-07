El gobierno apuesta fuerta al Distrito Tecnológico de la Ciudad

El ministro de Modernización, Innovación y Tecnología visitó el nuevo edificio corporativo de Prisma Medios de Pago, que representó una inversión de 100 millones de dólares y fue inaugurado recientemente. Además, se reunió con autoridades de EXO, empresa de soluciones tecnológicas que forma parte del Distrito desde 2013.

El ministro de Modernización, Innovación y Tecnología, Andy Freire, y el subsecretario de Desarrollo Económico, Pablo Giampieri, visitaron EXO y Prisma Medios de Pago, dos de las empresas que forman parte del Distrito Tecnológico de la Ciudad, un ecosistema de innovación en la zona sur de Buenos Aires.

Como parte de esta recorrida, Freire y Giampieri, acompañados de Juan Manuel Seco, director general de Distritos Económicos de la Ciudad, conversaron con Diego Maffeo, gerente general de Prisma, y Luis Szychowski, presidente de EXO, sobre la experiencia de mudarse a Parque Patricios, las mejoras que se están realizando en el barrio y los desafíos para seguir potenciando el Distrito.

“Queremos que el Distrito Tecnológico se convierta en el hub de innovación de América Latina, potenciando empresas que se dedican a las industrias de punta y alto impacto que queremos ver crecer en Buenos Aires y que generan miles de puestos de trabajo”, resaltó Andy Freire.

Por su parte, Diego Maffeo, gerente general de Prisma Medios de Pago, aseguró: “Es un honor recibir al ministro en nuestra casa. Estamos orgullosos del espacio que hemos construido. El nivel tecnológico de este edificio transmite lo que somos como compañía. Es nuestra misión desarrollar soluciones que faciliten la vida de las personas y continuar siendo protagonistas en la evolución del sistema de pagos digitales”.

Asimismo, Luis Szychowski, presidente de EXO, señaló: “Agradecemos la visita de Andy, es un orgullo para nosotros tenerlo en la empresa, que nos conozca y poder mostrarle en lo que estamos trabajando. Esta es una empresa que fue pionera en el desarrollo de microinformática y hoy nuestro foco está en las soluciones tecnológicas, eso es lo que queremos brindarle a la comunidad”.

Prisma Medios de Pago, que cuenta entre sus marcas con VISA, Banelco, Pagomiscuentas, TodoPago, LaPos y Monedero, inauguró en abril su sede corporativa en Parque Patricios, donde trabajan 1200 personas. y significó una inversión de 100 millones de dólares.

El edificio, con 27 mil m2, cuenta certificación LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) por ser amigable con el medioambiente y contar con tecnología colaborativa. Además, incluye uno de los centros de personalización de tarjetas de débito y crédito más grandes de Latinoamérica y, a partir de noviembre, operará allí el Data Center, que ya cuenta con certificado “Tier 3”, el máximo nivel que una compañía argentina puede alcanzar.

Por su parte, EXO, empresa nacional de tecnología con casi 40 años de trayectoria, está desde 2013 en el Distrito, donde trasladó sus oficinas principales a un edificio de 20 mil m2 de superficie en el que también cuenta con una planta SMT para la producción de componentes electrónicos tales como placas madre y donde funciona la segunda sede de EXO Training Center. Además, ensambla Notebooks, All in One, Desktop PC, Tablets, Smartphones y Servers.

Allí trabajan más de 400 técnicos y profesionales bajo normas de calidad ISO 9001. Entre los desarrollos propios se destacan soluciones de Energía Sustentable (EXO Energy), Terminales de Autogestión, Telesalud, Internet de las cosas, tecnología fácil para adultos mayores y una impresora 3D de doble cabezal, entre otros.