Evento internacional sobre admisiones para estudiar un MBA

Los jóvenes argentinos que aspiran a estudiar en el exterior una Maestría en Administración de Empresas (MBA) se encuentran con una oferta cada vez más variada en cuanto a programas, formatos y precios. El próximo lunes 6 de agosto, todos ellos podrán despejar sus dudas, y conocer de primera mano a las principales escuelas de negocios del mundo, en una nueva edición de “The MBA Tour”, que tendrá lugar de 17 a 22 horas, en el Sheraton Hotel de Buenos Aires.

The MBA Tour es el evento internacional más importante sobre admisiones para estudiar un MBA en las principales escuelas de negocios de América del Norte, Europa, Asia y Latinoamérica. Fundado en 1993, realiza más de 60 eventos al año en más de 30 países, entre ellos la Argentina.

El evento ofrece oportunidades únicas de interacción personal entre las escuelas de negocios y los potenciales estudiantes. Las escuelas realizan charlas, paneles y presentaciones, y de este modo ayudan a los asistentes a aprender más sobre cada uno de los programas que se ofrecen para así poder elegir el más conveniente para sus objetivos y estilo de vida.

“La razón principal por la cual los jóvenes buscan un MBA en el exterior es poder mejorar su carrera profesional y desarrollar las habilidades que hoy requiere el mercado de trabajo. Las escuelas de negocios que se presentan en The MBA Tour fueron seleccionadas cuidadosamente por un consejo de revisión y aprobación especializado, que garantizan esa excelencia”, señala Cristina Ruiz-Benson, Directora Regional para Latinoamérica de The MBA Tour.

En la edición argentina del próximo 6 de agosto participarán 12 universidades y escuelas de negocios, ocho de los Estados Unidos, dos de Canadá y dos de España. Son Babson College, Boston University, Carnegie Mellon University, Columbia University, Fordham University, Hult International Business School, IE Business School, IESE Business School, Indiana University, McGill University, The University of Tampa y University of British Columbia.

Los últimos estudios indican que la edad promedio de los argentinos interesados en cursar un MBA es de 29 años, que cuentan con unos 4 años y medio de experiencia laboral. Entre los que terminaron una carrera de Negocios, el 41% buscan hacer un posgrado. Y 38% de los aspirantes a estudiar un MBA son mujeres, cifra que va en incremento año tras año. La educación de posgrado universitaria ha crecido a nivel mundial un 20% de 2011 a 2017 y se prevé que crezca un 21% más hacia el año 2021, de acuerdo a una investigación realizada por Euromonitor Internacional en noviembre de 2017.

En América Latina la diferencia salarial entre una persona que sólo tiene una licenciatura y un profesional que además tiene un posgrado es de 1.000 dólares al mes. Además, los egresados de un MBA tienen mayores posibilidades de obtener y mantener un puesto directivo de alto nivel.

Según Bloomberg, algunos de los principales empleadores que contratan graduados de MBA en Europa incluyen a Deloitte, Ernst & Young, McKinsey y Boston Consulting Group. Las empresas estadounidenses como Apple, IBM, Procter and Gamble y Amazon también buscan constantemente graduados de MBA.

http://www.thembatour.com/studentArea/StudentRegNew.jsp.