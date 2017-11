EXO presentó su línea de productos para los adultos mayores

EXO, empresa nacional de soluciones tecnológicas, presentó Tecnología Fácil, una línea de productos pensada exclusivamente para las necesidades de los adultos mayores, desarrollada con el apoyo de especialistas gerontólogos para facilitar el acceso digital a este segmento de la población. Las soluciones de EXO van desde un Centro de Diagnóstico Móvil pasando por una Pulsera Inteligente hasta equipos como Smartphone, Tablet, PC, Notebook y All in One con una interfaz amigable y fáciles de usar.

En CABA y Buenos Aires se encuentra la mayor cantidad de población adulta mayor de Argentina, seguida de cerca por Santa Fe, La Pampa y Córdoba. En el país, cerca de 6.000.000 de personas se encuentran excluidas de la era digital.

“La tecnología no estaba pensada para las necesidades de los adultos mayores y quedaban excluidos de las redes sociales, la comunicación con sus familiares, la información de internet y los trámites on-line. Por esto, en EXO decidimos desarrollar tecnología que se adapta a los adultos mayores y no al revés. Por otro lado, vimos la necesidad y las ganas de capacitarse, y creamos el programa Mayores Conectados que posee cursos gratuitos sobre el uso de la tecnología, una página web y un Facebook con más de 87 mil personas que participan activamente. En 3 años ya capacitamos en informática y uso de internet a más de 140 mil adultos mayores”, comenta Jorge Scaramuzzo, responsable del programa Mayores Conectados de EXO.

En cuanto al acceso a la tecnología, el gobierno de la Ciudad a través de la Secretaría de Integración Social para Personas Mayores cuenta con el programa +Simple, y el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Bs AS (IPS) trabaja en acercar los nuevos conceptos tecnológicos para la inclusión digital de las personas mayores.

“Iniciativas como esta acompañan nuestro objetivo de estar cerca de la gente y escuchar sus necesidades, incluyendo a los adultos mayores en el uso de las nuevas tecnologías de manera cotidiana y sencilla”, señala Patricio Piffano, Director General de Relaciones Institucionales y con la Comunidad de ANSES.

A su vez, la tecnología se incorpora cada vez más en el tratamiento y complemento de la medicina.“Fleni es uno de los pioneros en la evaluación y entrenamiento de pacientes en el uso de tecnologías en programas de rehabilitación que faciliten sus actividades y brinden una mayor independencia”, afirma Marcos Crespo, bioingeniero, Jefe de Ingeniería en Rehabilitación de Fleni.

Desde Fundación Ineco, Romina Pattacini, Lic. en Terapia ocupacional, menciona que “utilizar tecnología le permite a los adultos mayores conectarse y mantener su cerebro activo, además de mejorar su autoestima. El estar conectados hace que disminuya el aislamiento social y permite la comunicación con familiares y amigos. También logran cierta independencia al poder hacer trámites online. El uso de tecnologías también implica un desafío porque se aprende algo nuevo. Eso genera nuevas conexiones neuronales y ayuda a mantener un cerebro saludable”.