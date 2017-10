Expo Perú vuelve a la Argentina para posicionar oferta exportable peruana

Con una amplia delegación formada por medio centenar de empresarios peruanos se llevará a cabo la tercera edición de la Expo Perú-Argentina el 8 y 9 de noviembre en el Hotel Hilton de Buenos Aires, informó PROMPERÚ.

Este evento busca consolidar y fortalecer las relaciones comerciales entre ambos países y cumplir con los objetivos trazados por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) y PROMPERÚ de internacionalizar la oferta exportable y abrir nuevos mercados a los productos peruanos.

“Nuestros productos cuentan con estándares de calidad internacional y tienen un amplio reconocimiento en el exterior por sus diseños, terminaciones, innovación y variedad. Por ello, nos esforzamos en internacionalizarlos mucho más y darles la visibilidad en los principales mercados de Latinoamérica. Argentina es uno de los países clave para los empresarios peruanos y, por ello, enfocamos nuestros esfuerzos en la realización, por tercera vez y después de seis años, de la Expo Perú 2017 con el propósito de hacer una promoción óptima“, afirmó Luis Torres Paz, director de Promoción de Exportaciones de PROMPERÚ, quien lidera la comitiva.

Las empresas que participarán pertenecen a los sectores textiles, agro, manufactura, software y servicios. También se realizará una rueda de negocios, un foro empresarial y el cóctel “Expo Perú-Argentina”, que mostrará la gastronomía peruana.

Como parte del evento, se contará con la asistencia de más de 200 compradores no solo de Argentina sino también de Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay, los cuales intervendrán en las diferentes actividades del evento.

Cabe destacar que este encuentro comercial también cuenta con el apoyo y la participación de la Embajada del Perú en Argentina para difundir las fortalezas del Perú en el ámbito comercial.

En el 2016 las exportaciones peruanas a la Argentina alcanzaron los US$ 128.3 millones, lo que representó una disminución del 2.5% frente al año anterior. El valor de US$ 106 millones correspondieron a productos no tradicionales, entre los que sobresalieron los textiles, químicos y agropecuarios.

Sin embargo, en los primeros ocho meses del año, los envíos peruanos hacia Argentina llegaron a US$ 100 millones, alcanzando aumentos interanuales de 26.4%. Del total, US$ 73.7 millones corresponden también al sector no tradicional, destacándose nuevamente el sector textil, el químico y, esta vez, la minería no metálica se ubica en el tercer lugar.

Es importante destacar que el intercambio comercial entre ambos países ha tenido un año excepcional con un monto que alcanza los US$ 775 millones.