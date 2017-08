Feria de Arte Contemporáneo “directo de artista”

Acompañada por algunos de los 250 artistas que estarán presentes, Ana Spinetto Producciones anunció la 6ta ediciónde BADA, la feria de Arte Contemporáneo que innovó en la forma de comercializar arte en nuestro país con su formato de “venta directa de artista”.

En el pre-lanzamiento de esta 6ª edición estuvieron presentes:

Benito Laren (traerá la mística de su “Larenland” a BADA), Milo Lockett, Ricky Crespo, Gaby Pérez, Vero Rossi, Ana Lía Werthein (además de sus obras inspiradas en el campo –horizontes de campo-, presentará una mega instalación con silobolsas –un lienzo a ser intervenido- auspiciada por IPESA; “la poesía de nuestro campo”, revalorizar una actividad clave para nuestra sociedad), Alex Braña, Soledad Miguens (arte digital), Carlos Baldas(escultura en cemento), Irene Mayer (escultura), Patricia Garrido (instalaciones esculturales con iluminación interna), Mariana y Diego de “4 manos 2 cabezas”(escultura), Ángeles Castro Corbat (cerámica); Sofía Bengolea (pintura) y Camila Vilar (dibujo con grafito) representando a la generación de artistas más jóvenes; Lean Frizzera (acompañado por Nacho Violini, que hace escultura en bronce del robot que caracteriza los murales de Frizzera) yAlfredo Segatori (Street Art), y Deborah Silberman –artista y psicóloga- que dio un pequeño adelanto acerca de la “Sobremesa” que va a presentar junto con la Tana Degiovanni Bones: mesas intervenidas que serán el escenario de diferentes performances en las que “pasarán cosas” tal como en las sobremesas familiares… y el público será invitado a participar… ¡A prepararse!

En la 6ta edición de la feria, la tecnología tiene un papel protagónico. El público podrá disfrutar experiencias novedosas de la mano de DELTA3, que mostró un “avance” de lo que será la experiencia de crear obras 3D con Tilt Brush de Google: con un casco que transporta “a otra dimensión”: el visitante puede crear producciones 3D con un pincel y pigmentos “virtuales”. Y también presentará recorridos de Realidad Virtual por destacados museos de nuestro país con la tecnología 3D MATTERPORT, gracias al auspicio de Boston Seguros.

Cía. Garbach adelantó algo sobre la “performance lumínica” que está desarrollando con la colaboración de la Cooperativa de Reciclado El Ceibo(integrada por ex cartoneros que hoy son recuperadores ambientales), que proporciona material de desecho para ser reciclado en esta obra. Será un homenaje a Juanito Laguna, el personaje de las obras de Antonio Berni. La propuesta se enfoca en el esconder, no mostrar “la basura”, la “sombra” de lo que no queremos que otros conozcan de nosotros… Arte sustentable en BADA 2017.

Nuevamente, Movimiento DARTE trabajó en la creación de una edición especial de cuadernos “gemelos” para BADA: quien compre uno, estará donando otro a algún chiquito de escasos recursos, y así contribuir con el “derecho a la Educación” de todos los argentinos. Este año, las tapas de los cuadernos se concibieron a partir de un concurso de dibujo para chicos de entre 6 y 12 años de Buenos Aires; un jurado eligió 42 dibujos ganadores y, luego, artistas de BADA los “reinterpretaron” y crearon sus propias producciones. Los cuadernos tienen en tapa y contratapa ambas creaciones. Los cuadernos gemelos se donan a la Fundación Ruta 40 para que los distribuya en localidades que los necesitan.

En BADA 2017, 250 artistas –consagrados y emergentes- presentarán sus más recientes creaciones de diversos tamaños y estarán a disposición para hablar con el público y contar qué los inspira, por qué usan determinada paleta, cómo eligen los temas de sus obras, etc. Se podrán apreciar producciones de pintura, escultura, dibujo, arte textil y digital, fotografía, grabados, instalaciones, objetos intervenidos por artistas, así como body painting, performance y Arte Urbano “en vivo”.

El Espacio Joven BADA 2017 exhibirá la obra de nuevos artistas plásticos que por primera vez se presentan ante el público. Se trata de artistas emergentes, menores de 30 años, ganadores de concursos realizados en diferentes casas de estudio de nuestro país (UNA Visuales, UP-Universidad de Palermo) y Buenos Aires Joven-dependiente del Gobierno de la Ciudad A. de Buenos Aires.

Vale destacar que desde sus inicios, BADA estimula el fácil acceso del público al arte, entre otras cosas, con la posibilidad de comprar obras a precios muy accesibles. Este año, se podrá adquirir obra boutique (20cm x 30cm) por hasta $2.000.-

Además, el público podrá disfrutar de un espacio especialmente creado por Dolce Gusto para saborear el mejor café en un ambiente diferente, muy atractivo.

El formato de “venta directa de artista” llegó para quedarse y presenta una nueva alternativa al circuito tradicional de galerías. BADA es una feria de arte contemporáneo creada especialmente para facilitar la llegada de un público que no necesita tener profundos conocimientos de arte. BADA apoya la interacción entre artista y público, y fomenta el coleccionismo accesible sin intermediarios.