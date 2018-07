Festival de Cine y Música Rock N’ Doc Festival,

Del 6 al 12 de septiembre en la sala de cine del Hoyts Abasto, se realizará la primera edición del Rock N’ Doc Festival, el festival de Cine y Música de la Ciudad Buenos Aires. Su programación estará centrada en documentales de rock, biopics, recitales registrados en vivo y material relacionado a la cultura del rock. Contará con Competencia Nacional e Internacional de largometrajes y Video Clips, además de una Competencia nacional de Contenido Web.

Se exhibirán films nacionales e internacionales de reconocidísimas bandas como The Rolling Stones, Green Day, Björk, M.I.A, Sex Pistols, VelvetUnderground, Babasónicos y Los Violadores, entre otras y contará con presentaciones de bandas en vivo.

El festival tendrá diferentes secciones, como Boom BoomKid X Zurita, una sección de Work in Progress con material exclusivo del film BoyHowdy: TheStory of Creem Magazine y una sección de Realidad Virtual y 360° de la mano de VRtify. También tendrá dos exposiciones fotográficas: The RamonesXRoberta Bailey llamada “Everyonewas in theguestlist” y que tendrá lugar en el C.C. Borges.

La segunda muestra es sobre el film Salad Days, a Decade of Punk in Washington DC (1980-90) llamada “In youreyes” by JIM SAAH con fotos inéditas del fotógrafo de Washington DC que trabaja para los portales y magazines más importantes como Rolling Stone USA. La misma retrata la escena punk de los 80’s en el DC, y tendrá lugar en el mítico Salón Pueyrredón. Para este evento contaremos con la presencia de Jim Saah y con la del director del film Scott Crawford.

Rock N’ Doc Festival es producido por la productora y distribuidora Fuera de la Común en conjunto con DC Ventures y Culhanimal Productions.

Lo más destacado de los films internacionales es el documental TurnItAround: The Story of East Bay Punk, producido por Green Day y relatado por Iggy Pop (Premiere latinoamericana), The Rolling Stones Olé, Olé, Olé!: A Trip Across Latin America, documental filmado en parte en la Argentina (será su primera proyección en cine en el país); Nico 1988, biopic sobre la cantante de Nicoy Velvet Underground (Premiere latinoamericana).

También MATANGUI MAYA M.I.A, documental aclamado internacionalmente sobre la cantante M.I.A; HR Finding Joseph I (Premiere latinoamericana), documental sobre la figura más carismática y electrizante del hardcore americano al frente de Bad Brains. Este documental cuenta la verdadera historia del legendario artista Paul “HR” Hudson. Por otra parte, se exhibirá Queer Core: How to Punk a Revolution, documental sobre el movimiento cultural y social que comenzó como una rama del punk y se distinguió por su activismo en la lucha contra la desaprobación de la sociedad a las comunidades gays, bisexuales, lesbianas y transgénero.

En cuanto a los films nacionales, se destaca el estreno en Bs.As. de la segunda y última entrega del documental Cien Caminos sobre los espacios fundacionales del rock argentino, el documental Desacato a la Autoridad, capítulo 2 (relatos de punx de Argentina 1983 – 1988) dirigido por Tomás Makaji y Patricia Pietrafesa (SheDevils, Kumbia Queers), Los Violadores en el Luna Punk, que retrata la reunión de la mítica banda luego de 30 años; y el indispensable documental sobre el disco Jessico de Babasónicos: “Una historia de Rock en tiempos convulsos”.

https://www.rockndoc.org/