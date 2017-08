Festival Internacional de cine Ambiental Green Film Fest

Llega la 8º edición del Green Film Fest, Cultura en armonía con el planeta, del 24 al 30 de agosto en Cinemark Palermo.

El Festival Internacional de Cine Ambiental tiene como objetivo concientizar a través de la cultura utilizando el cine como medio para acercarle a la gente información y entretenimiento, y lograr la sensibilización en temas fundamentales para nuestra calidad de vida.

Este año el Festival celebra su 8va edición con una programación que ofrecerá 12 películas internacionales de primer nivel: Nacidos en China de Disney Nature; Mañana; The true cost; Seed: The untold story; Mission blue; RiverBlue; Wastecooking; A plastic ocean; La última de las jirafas; Ever the land; Castores: La invasión del fin del mundo; Qué es adelante, una conversación con Doug Tompkins.