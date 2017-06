Fiat en el 8° Salón Internacional del Automóvil de Buenos Aires

En el 8° Salón Internacional del Automóvil Buenos Aires 2017, Fiat estuvo presente con grandes novedades de producto en su stand de 950 m2, incluyendo el debut del nuevo Fiat Argo, del que se expusieron tres versiones, y la presentación del novedoso motor 1.3 Firefly.

Se completa con el Fiat Tipo y el Fiat 124 Spider, dos modelos no conocidos en el mercado argentino, que junto al Fiat 500X Cross, el 500 Cabrío y el Abarth 595 Turismo configuran la grilla del Italian Garage. No menos relevante fueron las presencias de la pick up Fiat Toro y el Fiat Mobi, ambos en dos interpretaciones. Por un lado una unidad de la serie limitada Toro Blackjack y otra que incorpora accesorios especiales, denominada Toro Mopar Expedition. En tanto, el Mobi estuvo presente a través un Fiat Mobi Velocity, también con el agregado de accesorios de la línea Mopar, y con la versión Fiat Mobi Way Live on de color Azul Neptuno.

“En concreto, un stand que expresa el ADN de la marca, en el que diseño, funcionalidad, innovación, tecnología e italianidad se conjugan en un cuidado equilibrio, denotando ser una marca cercana y abierta. Estos conceptos son parte de los atributos intrínsecos de la empresa, y que en el caso argentino, por razones históricas y culturales, se manifiesta en el sentido de pertenencia que los argentinos tienen de la marca, una relación que se renueva en ciclos y que a nivel stand se buscó representar con una cálida cuota de “argentinidad”, potenciando el nuevo momento de Fiat”, aseguró el Presidente de Fiat Argentina, Cristiano Rattazzi, en la foto junto a Javier Vernengo, Director de Relaciones Externas y Comunicación de la empresa.