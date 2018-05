Finalizó la segunda edición de Campus Party en Argentina

Campus Party, el festival de tecnología, innovación, creatividad, ciencia y entretenimiento más grande del mundo, reunió en Tecnópolis durante 4 días a todo el ecosistema local: universidades, comunidades, empresas y sector público. Más de 10 mil asistentes participaron de charlas, capacitaciones, workshops, hackathones y desafíos, conectados a través de Personal, main sponsor del evento.

Santiago Moscufo, Director General de Campus Party Argentina, comentó: “Estamos muy contentos con todo lo que vivimos estos 4 días, hemos tenido chicos de todo el territorio argentino y otros países que han disfrutado de una propuesta integral junto a speakers magistrales, más de 400 horas de contenido, participación de emprendedores, y muchos casos de éxito en búsqueda de inversión y trabajo, cumplimos nuestra misión: inspirate, aprendé y emprendé. Campus Party sigue creciendo en Argentina, ahora con el desafío de expandirnos y llegar a más provincias para que más chicos puedan vivir esta experiencia única.”

En el último día, Neil Harbisson realizó su esperada aparición en el Escenario Magistral, donde una audiencia multitudinaria escuchó atentamente al artista vanguardista y primer cyborg reconocido por un gobierno, dar una exposición sobre el renacimiento de nuestras especies.

“Cuando me implanté la antena que tengo en mi cabeza no pensé en usar tecnología sino en convertirme en tecnología, ahora forma parte de mí como un órgano más. Uso Internet a través de mi antena como un sentido o extensión sensorial, no como una herramienta en sí. En la actualidad, y con mayor frecuencia en el futuro cercano, más personas decidirán cómo diseñar sus cuerpos, órganos y sentidos.” Con este objetivo en mente, en 2010 creó la Cyborg Foundation para defender el derecho individual de diseñarse a uno mismo.

La jornada contó con la exposición del neurocientífico Facundo Manes, quien mostró a la audiencia el impacto de la tecnología y los desarrollos de la neurociencia en la vida moderna, “un pensamiento genera una actividad neuronal diferente a otro pensamiento, esto puede ser usado junto a la tecnología para ayudar a las personas”. En este sentido, resaltó que es clave discutir las cuestiones éticas y morales implicadas en el estudio del cerebro humano, y contar con políticas públicas que ayuden a la investigación científica en la comprensión del comportamiento

Ernesto Mislej en La revolución de la inteligencia artificial, abarcó el estado actual de la AI, sus promesas, desafíos, riesgos y oportunidades en un mundo global y cambiante, y Santiago Sena, Director General de Emprendedores GCBA, resaltó la importancia de la tecnología al servicio de la integración. Cerró el Escenario Magistral Agustín Giménez, Director Regional de SocialLive difundiendo los beneficios para la comunidad del uso del Big Data.