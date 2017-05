Graduados de la UTNBA crearon “el bar del futuro” y ganaron “Hack the world”

Cuatro recientes graduados de la UTN Buenos Aires ganaron la Hackaton “Hack the World”, organizada por la compañía AB InBev (cervecería Quilmes), con el desarrollo de un prototipo innovador de reconocimiento facial.

Los ingenieros en Sistemas de Información Alan Szpigiel, Cristian García, Federico López Cañas y Guido Kuznicki, ganaron un viaje a San Francisco, Estados Unidos, para conocer Silicon Valley.

“Para nosotros fue un orgullo enorme haber ganado. Somos cuatro ingenieros de la UTNBA, y si bien todavía no está del todo definido lo que vamos a hacer, ahí está el polo emprendedor y tecnológico, donde están las empresas número 1 como Google, Amazon, Microsoft, Linkedin, entre otras”, explicó Guido Kuznicki.

Durante su estadía, los ingenieros recorrerán las oficinas de diferentes empresas para entender cómo funcionan y cómo trabajan, además de conocer las tendencias que se vienen para el futuro en mundo tecnológico.

La competencia se realizó en el área de coworking Área 3, ubicada en el barrio de Palermo, el 8 y 9 de abril. Los graduados de la UTNBA desarrollaron su prototipo a partir de un concepto innovador: una cervecería 2.0.

“Es una cervecería del futuro pero un futuro no muy lejano, de acá a 5 años, en el cual las personas que vayan al bar tendrán una experiencia renovada. No sacarán su billetera del bolsillo, ni habrá mozos con los cuales interactuar. En caso de que sea la primera vez que la persona vaya al bar, se le sacará una foto de su cara, y a partir de eso será identificada. A partir de eso, los consumidores se acercan a las heladeras, toman una cerveza o se sirven de la choppera, sin necesidad de interactuar con nadie. No hay que hacer filas para pagar, no hay que esperar que te sirvan, ni nada”, sostuvo el graduado de la UTNBA.

Para eso se colocan cámaras dentro de las heladeras para el reconocimiento facial, y una serie de sensores que permiten determinar qué cerveza tomó el consumidor. Al retirarse del local, automáticamente llega un resumen a su celular con el detalle del importe que se cargará a su tarjeta de crédito.

“Cuando lo íbamos a presentar pensamos cómo explicarlo para que no pareciera una locura. Entonces hicimos mucho énfasis en Amazon Go. Amazon es una empresa internacional muy conocida, que inauguró un supermercado 2.0 en el cual el consumidor toma todo lo que quiere comprar y automáticamente, por reconocimiento facial, se le cobra lo que se llevó”, indicó

El prototipo podría implementarse “hoy mismo” en Argentina, según los ingenieros de la UTN Buenos Aires que lo desarrollaron. Una vez desarrollado el sistema, la inversión para aplicarlo en los bares sería de unos 200 dólares por heladera, según un cálculo preliminar elaborado por los graduados.

“Nosotros tenemos dos chicos en el equipo que tienen mucha experiencia en lo que es el reconocimiento facial, que son Cristian García y Alan Szpigiel. Alan conocía y había trabajado con software de reconocimiento facial. Si no, es muy difícil hacer algo así en dos días. De todos modos, hay librerías de código abierto con proyectos ya empezados y que se permite usar a cualquier persona en el mundo. Nosotros tomamos esos proyectos y los utilizamos”, agregó.

Si bien el concepto fue desarrollado sólo para pago con tarjeta de crédito, permitiría ofrecer la opción de pago en efectivo: “es muy sencillo, si la persona a la que se le registra la cara no posee ninguna tarjeta de crédito a su nombre, lo que se hace es que cuando la persona se está por ir del bar, se le cobra en efectivo lo que consumió”, sostuvo Kuznicki.

Hack The World se centró en la compañía que lo organizaba, es decir, en la experiencia cervecera. Se plantearon dos desafíos a los participantes: uno consistía en mejorar la experiencia del consumidor en las cervecerías. Y el otro, en fidelizar al usuario antes y después de la experiencia de consumo mediante juegos, redes sociales, entre otras opciones.

“La hackaton fue de un sábado a un domingo, nosotros el jueves previo a la noche terminamos de definir los que íbamos a hacer. Veníamos pensando un par de ideas hasta que elegimos ir con esta porque creímos que era la que más chances tenía de ganar. La mayor dificultad, el gran desafío del proyecto, fue cómo hacer para que a través de una cámara se identificara la cara de una persona, para que lo haga con una sola foto. Resolver qué pasa si a la persona le creció un poco la barba y no la reconoce, cuántas fotos son suficientes para procesar el patrón de la cara de una persona. Pero lo pudimos resolver muy bien”, aseguró el ingeniero.

Una de las premisas de la hackaton fue que el prototipo fuera realizable, por lo que la compañía y los graduados de la Facultad se encuentran en tratativas para llevarlo a la práctica. El 22 de mayo, los 4 Ingenieros de la UTNBA partirán hacia Silicon Valley.