Häfele acompaña nuevamente a Estudio PQR en Casa FOA Luis María Campos

Häfele, empresa de origen alemán líder en herrajes, accesorios y sistemas inteligentes de diseño para muebles y arquitectura, acompaña nuevamente a Estudio PQR en la materialización de una apuesta innovadora en Casa FOA Luis María Campos. Se trata de “Hoffice”, un espacio de trabajo dentro del hogar que promueve la inteligencia colectiva.

Trabajar desde casa, ha dejado de ser un deseo utópico, se ha hecho realidad. Durante todo este tiempo pensamos que todo lo que proponía dicha modalidad no eran más que beneficios. Sin embargo, lo que antes resultaba una propuesta extraordinaria, comienza a presentar sorpresas. Nos damos cuenta que trabajando en casa no hemos hablado con nadie, no hemos intercambiado una experiencia personal o una opinión profesional.

Es entonces que nos preguntamos, ¿cómo podemos hacer que el Home Office mejore? En países de Europa ya han aparecido nuevas respuestas. La solución: El Hoffice. Es trabajar en casa con otros, que pueden ser amigos o bien desconocidos. Compartir el espacio, aún cuando no se compartan las disciplinas, haciendo incluso de esa diferencia la posibilidad de generar un encuentro laboral enriquecedor.

Asimismo esta tendencia, representa múltiples ventajas: promueve el debate, aumenta la concentración e incluso, representa una oportunidad de negocio, puede ser una versión de Airbnb del hoffice.

Para crear un escenario dinámico es fundamental pensar el espacio desde su funcionalidad, creando múltiples posibilidades a partir del diseño y la adaptación del mobiliario. Resulta fundamental contar con los herrajes, accesorios y sistemas inteligentes de diseño que permitan configurar un ambiente según su necesidad. Häfele, líder mundial en las nuevas tendencias de aprovechamiento de espacios, investiga, desarrolla y promueve la proyección de ambientes inteligentes que generan más vida por metro cuadrado. Y en esta edición de Casa FOA eligió al Estudio PQR, para crear un área flexible, dinámica, multifuncional, aprovechando al máximo el espacio y su versatilidad.

Fernanda Smith, Gerente de Marketing y Producto de Häfele Argentina, concluyó “buscamos el bienestar social general de los individuos y comunidades. A partir de una constante investigación y desarrollo de diseño y tecnologías ofrecemos confort, simplicidad y, por qué no, alegría. Y de la mano de un buen diseño la vida puede ser más fácil y feliz. Se trata de una mirada holística que propone dar respuesta a los desafíos de nuestros tiempos: generar más vida por metro cuadrado a raíz de la tendencia internacional de vivir en espacios cada vez más reducidos: mono ambientes, micro departamentos, espacios de co- working, etc.”