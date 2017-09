Incentivo millonario para emprendedores que busquen cambiar el mundo

Según el reporte de la Universidad de Oxford “Redefiniendo el éxito en un mundo cambiante”, el 95% de los jóvenes profesionales espera mayor responsabilidad de las empresas en la solución de los grandes problemas globales. En este contexto, Chivas Regal lanza la cuarta edición a nivel global, tercera a nivel nacional, de Chivas Venture, una iniciativa que busca detectar, seleccionar y promover emprendimientos que desempeñen una actividad económica con fines de lucro y que a su vez tengan un impacto social positivo en su entorno.

Desde el lanzamiento global de esta plataforma, ya participaron 6.000 emprendedores sociales de todas partes del Mundo. En esta edición, participarán 29 países de cinco contenientes en la búsqueda de un emprendimiento nacional que represente al país en la competencia global.

En la instancia nacional, el jurado estará conformado por referentes del emprendedurismo social en Argentina: Matías Kelly, Titular de la Unidad Ejecutora de Ingreso Social con Trabajo de Presidencia de la Nación; Julia Bearzi, Directora ejecutiva de Endeavor Argentina; Silvia Torres Carbonell, Subsecretaria de Industrias Creativas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Directora Académica y estratégica en IAE y Lucas Campodónico, Director General de B-Eco (Green Bondi, Greca, Ecomanía y La Bioguía).

En base a los criterios de Propósito Social, Viabilidad, Potencial de Crecimiento, Práctica y Credenciales, el jurado elegirá al proyecto ganador que participará, junto al resto de los elegidos a nivel global, de una semana de aceleración exclusiva en la Universidad de Oxford por The Skoll Centre for Social Entrepreneurship. Los proyectos ganadores competirán por U$S 1.000.000, destinados a impulsar la realización de los emprendimientos, que se repartirán en dos etapas: Una de crowdfounding, en la que se repartirán U$S 200.000 semanales a través de la votación online de los proyectos, y otra que involucra la final global.

Inclúyeme, el primer portal de empleos inclusivo de Latinoamérica, fue el ganador de la edición local en 2015, la primera que se disputó en Argentina, y participó en la final global realizada en Nueva York en julio del corriente año. Mientras que Xinca, una compañía mendocina que produce zapatillas con reciclado de neumáticos y telas en desuso, y que emplea a internos del penal de San Rafael, fue elegida como ganadora local en la última edición. Ambos formarán parte del jurado de esta edición.

La razón por la cual Chivas Regal decide involucrarse de lleno en este ámbito se encuentra en el ADN originario de la marca. Desde un principio, sus fundadores James y John Chivas, se comprometieron a emplear sus logros personales en los negocios para apoyar a su comunidad local. Por esta razón el concepto que utiliza – “Win the Right Way”– reconoce que el deseo de hacer una diferencia en las vidas de los demás a través del trabajo propio es real y significativo para una nueva generación que cree que los negocios pueden ser una fuerza para el bien mediante emprendedores que cuentan con un propósito social.

La inscripción para la instancia local se extenderá hasta el 29 de octubre.

https://www.chivas.com/es-ar/the-venture/register