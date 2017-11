Inversión en clima y crecimiento económico

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, rabino Sergio Bergman, presentó hoy mediante videoconferencia desde Bonn el documento “Invertir en el clima, invertir en crecimiento”, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que ofrece un enfoque sobre una economía sostenible. El encuentro se realizó con la presencia del director de Relaciones Globales de la OCDE, Andreas Schaal, la jefa de Gabinete de Asesores de la cartera ambiental, Patricia Holzman; y funcionarios y técnicos del Ministerio de Hacienda y otras carteras ministeriales.

“Para nosotros es muy importante recibir esta misión de la OCDE, nos encontramos en el proceso de aplicar a ser miembros de este grupo privilegiado de países desarrollados”, aseguró Bergman. Con respecto al informe, el titular de la cartera de Ambiente expresó que “la inversión en el clima no solo tiene que ver con una cuestión económica, es un nuevo desafío de hacer las cosas de otra manera, cambiar el paradigma y tener en cuenta el impacto social y la calidad de vida, tanto en Argentina como en toda Latinoamérica”.

En concreto, el informe proporciona una evaluación de cómo los gobiernos pueden generar un crecimiento económico inclusivo en el corto plazo, al tiempo que avanzan hacia los objetivos climáticos para asegurar un crecimiento sostenible a largo plazo. Asimismo, describe las vías de desarrollo necesarias para cumplir los objetivos del Acuerdo de París, subraya el valor de paquetes de políticas bien alineados para movilizar la inversión, el apoyo social para la transición, a la vez que se mejora el crecimiento.

La presentación del documento de la OCDE se realizó en videoconferencia entre los presentes en el Ministerio de Ambiente y la ciudad alemana de Bonn, donde Bergman y el subsecretario de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, Carlos Gentile, mantienen una extensa agenda de actividades con motivo de la segunda semana de la 23ª sesión de la Conferencia de las Partes (COP 23), de la Convención de la ONU sobre el Cambio Climático.

Esta mañana, Bergman encabezó el evento paralelo organizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el que se presentó el trabajo que lidera Argentina en el marco del Gabinete Nacional sobre cambio climático y que contó con la participación de representantes de las provincias de Jujuy, Tierra del Fuego y Santa Fe, junto a las autoridades del PNUD.

Bergman destacó durante el encuentro el acompañamiento de las provincias y defendió el “principio de federalismo concreto”, al señalar que “el Ministerio tiene la competencia de establecer presupuestos mínimos socioambientales y coordinar y articular, pero los recursos naturales son soberanos, son de las provincias. La coparticipación no solo se da en materia económica, sino también en la responsabilidad de administrar, cuidar y velar por dichos recursos”.

En esa reunión se presentaron avances como los planes sectoriales de cambio climático correspondientes a transporte, energía y bosques, que trazan líneas de acción para implementar los compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Asimismo, se expuso el trabajo realizado a lo largo del año por distintas áreas de gobierno que integran el Gabinete Nacional y cuentan con instancias de participación de los sectores privados, académicos, sociedad civil y trabajadores.

Cabe destacar que dicho Gabinete está formado por los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sustentable; Energía y Minería; Producción; Agroindustria; Transporte; Desarrollo Social; Relaciones Exteriores y Culto; Educación y Deportes; Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva; Interior, Obras Públicas y Vivienda; Hacienda; Finanzas y Cultura; al que se han sumado Defensa, Salud, Turismo y Seguridad.

En la reunión de PNUD, también estuvieron presentes la coordinadora del organismo en el país, María Eugenia di Paola; la ministra de Ambiente de jujuy, María Inés Zigarán; el secretario de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático de Tierra del Fuego, Mauro Pérez; y la secretaria de Energía de la provincia de Santa Fe, Verónica Geese.

Por otro lado, ayer se realizó el evento paralelo “La importancia de la eficiencia de los recursos en la implementación exitosa del Acuerdo de París”, en el que Bergman destacó que “la humanidad necesita límites al mercado, no solo desde la buena voluntad, porque esto no es caridad”. “Necesitamos la cooperación entre gobernantes, Estados y naciones que nos sentemos a poner juntos las reglas del juego. Si no, destruimos el planeta. Debemos poner en el centro la dignidad y los valores, porque solamente tenemos una opción, que es ser líderes en la lucha contra el calentamiento global”, aseguró el ministro durante el encuentro.

“Traigo saludos del presidente Macri que entiende que el Acuerdo de París no es negociable y que debemos trasladar esta visión en acciones”, agregó Bergman. “Somos parte de este enfoque, de esta estrategia general, de esta planificación sobre la adaptación y la reducción del riesgo”, explicó luego y finalizó: “Somos parte de esta cooperación, porque es una oportunidad para dialogar con comunidades vulnerables acerca de las pérdidas que llegan por el cambio climático. Argentina está aquí, somos parte de esta familia global, somos una sola familia, tenemos una sola casa que es este planeta”.