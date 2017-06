Kadabra, una nueva plataforma de pedidos y envíos, desembarca en Buenos Aires

​​Kadabra, www.kadabraapp.com, llega al mercado para resolver los trámites del día a día de la mano de la tecnología.

​Esta plataforma online, permite al usuario pedir o mandar lo que quiera, desde comida, regalos, tintorería, hasta productos de farmacia en el momento que desee, con la promesa que lo recibirán en menos de 60 minutos.

Kadabra surgió con el objetivo de resolver los trámites a las personas. “Cuando volví a Argentina hace unos meses, vi que la gente perdía mucho tiempo, por lo grande y compleja que es la ciudad, en hacer un montón de cosas que no quieren ni tienen tiempo para hacer”, contó Matías Gath, uno de los fundadores.

“Hay alternativas para resolver cosas específicas como comida o mandar un paquete, pero no podía pedir lo que yo quería. Las opciones eran limitadas. Entonces se me ocurrió armar una aplicación donde yo podía pedir lo que yo quiera, cuando lo quiera y que alguien vaya, lo busque y me lo traiga”, agregó.

¿Cómo funciona? El usuario pide lo que quiere, Kadabra acepta el pedido y asigna un Wizard (cadete), el wizard hace el envío en 60 minutos, el pago se carga a la tarjeta o en efectivo y el cliente puede seguir el pedido en vivo.

​”Queremos que el usuario pueda ahorrarse tiempo. Que no tenga que preocuparse de ir a comprar un regalo en el medio de un día ocupado. La idea es que en unos pocos clicks, alguien lo haga por él/ella y se lo lleve en menos de una hora”, explicó Gath.

La​ plataforma fue pensada para colaborar en facilitar la logística de la ciudad de Buenos Aires. Uno de sus pilares es la contribución al medioambiente, ya que prioriza para sus envíos a los repartidores en bicicleta, sobre aquellos que poseen auto o moto. Además se enfoca en estudiantes que necesitan trabajar pero con cierta flexibilidad para poder estudiar y crea también fuentes nuevas de trabajo, desarrollando el servicio de delivery en áreas que todavía no existe.

El proyecto se creó con una inversión inicial de $1.600.000 y planean hacer una ronda de inversión fuerte a fin de año para afrontar la expansión y llevar el emprendimiento al resto del país.