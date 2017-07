KWZ en Expo Real Estate 2017

KWZ Arquitectura y Desarrollos participa activamente en Expo Real Estate 2017, que tendrá lugar en el Hotel Hilton Buenos Aires los días 23 y 24 de Agosto de 2017.

La desarrolladora exhibirá los proyectos actuales más emblemáticos en los stands 178-179 del subsuelo del Hotel Hilton Buenos Aires (Macacha Güemes 351 – Puerto Madero – Ciudad A. de Buenos Aires).

Los visitantes podrán conocer los detalles de todos los proyectos que KWZ está llevando a cabo actualmente: B Twins (Pinamar; residencial premium), My Residence (Belgrano R; residencial), Fresias Garden (Villa del Parque; residencial), B Office Libertador (Libertador y Juramento – Belgrano; oficinas), Libérateur (Libertador y Sucre–Belgrano; mixto), Palacio Roccatagliata (Coghlan; mixto); y los otros ya finalizados: My SOHO (Villa Crespo; residencial), The Edge (Recoleta; residencial).

Asimismo, se darán a conocer nuevos emprendimientos ubicados en zonas estratégicas de la ciudad de Buenos Aires, propuestas residenciales y espacios de oficina con locales comerciales.

Hace 15 años que Diego Kaufman, Guido Wainstein y Sebastián Zelwianski se asociaron para crear KWZ Arquitectura y Desarrollos (www.kwzarq.com.ar), una empresa dedicada al desarrollo de negocios inmobiliarios, con especial foco en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Al presente, están principalmente dedicados a proyectos de gran escala y cuentan con un track record de 460.000 m² con inversiones que superan los $9.000 millones. Es una de las desarrolladoras con mayor superficie en construcción en la ciudad de Buenos Aires, situación que la ubica en el puesto #7 del Top 10 nacional (fuente: revista FORBES; 2016).

KWZ planea proyectos de valor agregado en zonas periféricas aún no exploradas (ni explotadas) por el resto de los actores del mercado; tal es el caso de B Twins: una propuesta de residencias Premium original para Pinamar, que no contaba con este tipo de emprendimientos; My SOHO: unidades residenciales con amenities en Villa Crespo; Fresias Garden: un desarrollo que propone “vivir como en un country en plena ciudad”, en Villa del Parque; Palacio Roccatagliata: combina historia y actualidad, un proyecto mixto de gran envergadura en una ubicación estratégica en Coghlan; por mencionar algunos de los proyectos más recientes.

“Conocemos al inversor que confía en nuestros proyectos y, a la vez, sabemos cuál es la demanda insatisfecha en cada zona de la ciudad de Buenos Aires” –afirma Guido Wainstein, CEO de La compañía-. “Somos sinceros y respetuosos con nuestros inversores y con los compradores. Cumplimos con lo pactado. Somos creativos al momento de ofrecer financiación. Y esto que parece tan obvio, es lo que nos hizo crecer en forma exponencial, aun en épocas en las que el mercado local no pasó por sus mejores momentos”.