Llega la 3° edición del Festival Ciudades Felices

Los días 27 y 28 de octubre se llevará a cabo en Rosario, Santa Fe, la 3° edición del Festival Ciudades Felices, un espacio de inspiración y conversación para pensar en las ciudades en las que vivimos.

Organizado por Fundación El Desafío – ONG que trabaja en el desarrollo de jóvenes en situaciones de riesgo y exclusión, y en la promoción de la participación ciudadana de toda la población – este año el evento contará con referentes locales y con las disertaciones de expertos internacionales como:

Margarett Hefferman, norteamericana con residencia en el Reino Unido, es referente en innovación y liderazgo. Fue productora de la BBC durante 13 años y es autora de cinco libros. Es mentora de CEOs y ejecutivos seniors de organizaciones globales y sus charlas TED fueron vistas por más de 7 millones de personas. En el evento disertará sobre la importancia de crear sociedades colaborativas y generar capital social;

Guillermo Peñalosa, consultor internacional dedicado a la creación de grandes ciudades y comunidades a través de los espacios públicos activos. De origen colombiano, es consultor, Fundador y Presidente de la ONG canadiense Ciudades 8 80 y Presidente de la Organización Mundial de Parques Urbanos, entre otras cosas. En el festival hablará acerca del rol de los espacios públicos en la resolución de problemas sociales;

Lauren Anderson, consultora geopolítica internacional en temas de seguridad y ex ejecutiva del FBI (Estados Unidos) especializada en evaluaciones de riesgo. Su trabajo está enfocado en invertir en mujeres y jóvenes alrededor del mundo para reducir conflictos, promover la justicia social y trabajar en la igualdad de oportunidades. Es embajadora global de Vital Voices y miembro de Red Dot Foundation/Safecity y ex directora del Internationl Women’s forum de New York. En Ciudades Felices abordará las temáticas de prevención de la criminalidad y violencia de género.

L.J. Flanders, luego de involucrarse en una pelea estando en “el lugar incorrecto, en el momento incorrecto” LJ ingresó a prisión a los 21 años y cumplió su condena a los 23. Aficionado al fitness utilizó su tiempo en prisión para investigar, estudiar y certificarse como instructor.

Creador del libro y metodología “Cell Work Out” trabaja en cárceles del Reino Unido aplicando programas de desistencia de la criminalidad. Compartirá con la audiencia del evento su experiencia sobre cómo el deporte lo ayudó a salir adelante en su vida.

“Ciudades Felices es un espacio de inspiración y conversaciones significativas. Cada vez vivimos más en ciudades, pero no nos tomamos el tiempo para pensarlas. Es por eso que hace tres años diseñamos este evento en el que nos tomamos dos días para reflexionar sobre diferentes temas como la influencia de la ciudad en el desarrollo humano, social y económico, cómo nos hace feliz una ciudad o qué «ingredientes» puede y debe tener una ciudad feliz. Abordamos diferentes aspectos como el urbanismo, la movilidad, el desarrollo juvenil, las ciudades inteligentes, el deporte para el desarrollo, la colaboración, el capital social y el espacio público, entre otros”, explica Mario Raimondi, co-fundador y Director Ejecutivo de El Desafío y a cargo de la organización general del festival.

La convocatoria está dirigida a todos aquellos que estén convencidos de que somos todos protagonistas de construir ciudades felices para todos: jóvenes, estudiantes, urbanistas, decisores de políticas públicas, personas de Recursos Humanos, arquitectos, ingenieros, docentes y personas ligadas a la educación, ONGs, referentes barriales y comunitarios, académicos, emprendedores, ciclistas, interesados en movilidad y sustentabilidad, empresarios y ciudadanos.

El evento es abierto y gratuito y se desarrollará en tres sedes: Auditorio Fundación, Galpón de la Música y la sede de El Desafío. Las actividades requieren de inscripción previa por contar con cupos limitados. Los interesados pueden anotarse en cada charla o workshop ingresando a www.ciudadesfelices.com