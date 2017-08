L’Oréal Professionnel presentó Colorful Hair

L’Oréal Professionnel lanza “Colorful Hair”, la nueva línea de tonos fantasía pasteles o intensos: rosa, violeta, turquesa, azul y verde.

“Colorful Hair” se aplica en peluquerías y se va progresivamente en 15 lavados, dejando el cabello ultra brilloso y suave. Gracias a estas tinturas se puede lograr desde un balayage verde, hasta un #LavenderHair, #PinkHair, #Greenhair #PurpleHair y todas las tonalidades que son tendencia en color a nivel mundial.

Tal es el impacto de este lanzamiento, que las peluquerías más reconocidas lo toman como referente para sus próximas campañas. Este es el caso de Roho, quien se inspiró en estas tonalidades para su imagen de Primavera/ Verano 2018. “Estamos presentando una línea de coloración nueva muy consecuente con la forma de hacer moda de ambas marcas: marcando vanguardia, actualidad y sobre todo, tendencias. Colorful son colores fantasía, como los que se usaban en los ’90, pero más desaturados y pasteles. Yo digo que son vanguardia de lujo”, asegura Oscar Fernández, Director Creativo de Roho.

Oscar Colombo, por su parte, Embajador de la marca en Argentina, asegura que: “los millennials son la generación que más utiliza esta técnica, y que en pos de lograr el look deseado, se están acercando con más regularidad a las peluquerías. Además, afirma que en estos últimos años creció un 67% las consultas sobre coloración en los salone”.

“Con el auge de las redes sociales, y la multiplicación de las tendencias y técnicas de color en maquillaje se observa que el mercado de coloración está reflejando tendencias y técnicas que hoy se convierten en un nuevo gesto de belleza para todas las mujeres que buscan desarrollar una identidad. El color es el nuevo make up, es el nuevo paradigma que crece entre las consumidoras. Si tomamos como referencia un análisis de la marca sobre el mercado a nivel mundial observamos que la venta de productos de coloración creció más de 5 veces entre el 2013 y el 2016 en el mundo, y los países latinoamericanos no son ajenos a esto. Teñirse de colores fantasía es tendencia y eso lo demuestran las búsquedas en internet que incrementaron un 112% en el mundo y en Argentina en particular, se eleva a un 140%, siendo el fucsia, turquesa, violeta, manteca y rubio ceniza, los más buscados”, asegura Mariana Petrina Gerente de Comunicación Digital de la marca.

En el Colorful Day cuatro estilos diferentes, conocidos por ser vanguardistas, transgresores y animarse siempre a más: Lelé Candelaria Tinelli (foto), Sofía Gala, Barbie Simons y Nico Magaldi entre otras celebridades, se animaron al cambio de look con las nuevas tinturas fantasías #ColorFulHair de L’Oréal Professionnel.