Los desafíos de la mujer en el ámbito laboral

Para celebrar el Día de la Mujer junto a sus colaboradores Banco Galicia realizó el evento “Ellas nos inspiran”, una iniciativa que busca brindar un espacio de reflexión sobre las mujeres en la sociedad y en su ámbito profesional.

El evento contó con la presencia de 4 mujeres líderes que motivan e inspiran a otros: Sonia Abadi, Conferencista y Consultora en Innovación y Redes Humanas; Andrea Grobocopatel, Co Chair de la iniciativa Women 20 para la igualdad de género en el G20; Constanza Gorleri, Gerente de Sustentabilidad de Banco Galicia; y Marcela Fernie, Gerente de Servicios Corporativos de Banco Galicia.

Las oradoras abordaron temáticas actuales como por ejemplo, las cualidades propias de las mujeres para poder desarrollar más creatividad, innovación, y para tomar mejores decisiones en el ámbito que elijan, historias de experiencias internas, y el rol en la agenda profesional global de la mujer.

En la actualidad, el lugar de la mujer en la sociedad ha evolucionado, el 40% de la fuerza laboral del mundo son mujeres y en Argentina es el 45%. Esto demuestra que, desde el hecho disparador de la conmemoración del día de la mujer hasta hoy, las mujeres no sólo conquistaron oportunidades y derechos, sino que también comenzaron a incursionar en un mundo que parecía patrimonio de hombres. En este sentido, Constanza Gorleri, anfitriona del evento expreso que “hoy vemos mujeres científicas, diplomáticas, abogadas, contadoras, geólogas, y cada vez son más las mujeres en puestos de decisión dentro de la estructura del mundo financiero. Asimismo, observamos que dentro de las compañías creció el número de ofertas de iniciativas para ayudar a la mujer en su crecimiento. En lo que respecta a Banco Galicia, resaltamos la extensión de licencia por maternidad y retorno gradual, guarderías, herramientas tecnológicas, etc”.

Luego continuo el turno de Sonia Abadi, autora del libro “Pensamiento en red”, quién expreso que “el crecimiento profesional de una mujer depende en gran medida del clima en el que trabaje”. Asimismo, sostuvo que “las mujeres son polinizadoras de las redes porque son expertas en los vínculos. Tienen un modo particular de resolver los problemas, son desata nudos, y esa particularidad es lo que las hace expertas en vínculos”. En cuanto a la toma de decisiones, afirmo que “las mujeres toman decisiones desde la racionalidad y desde la intuición, y eso es una ventaja ya que a la velocidad en el que vivimos el razonamiento llega tarde y el mundo cada vez está necesitando más de la intuición, cada vez necesita más de las habilidades de las mujeres.

Por su parte Marcela Fernie, Gerente de Servicios Corporativos Integrados de Banco Galicia, habló sobre su experiencia en el mundo profesional desde que comenzó en 1991 en otras empresas, hasta llegar a ser la primera mujer en ocupar un lugar en el comité directivo de Banco Galicia. Uno de los mensajes que destaco fue que es posible alcanzar las metas profesionales y personales, y que en ese poder esta la facultad de elegir desde dónde estudiar y dónde desarrollarse hasta con quién compartir la vida. Por otro lado, afirmo que “transitar el crecimiento tiene diferentes momentos que llevan a la búsqueda del equilibrio y la toma de decisiones para lograrlo”. En esta línea contó su aprendizaje en temas relacionados al liderazgo de equipos “el desafío de llevar a un grupo hacia una meta está en entender lo que le está pasando al otro para conocer y fortalecer los equipos, en potenciar las cualidades de cada uno para que a su vez, puedan desarrollarse”.

Luego continuo Veronica Riera, Gerente Zonal de Sucursales, expresó que “para poder crecer dentro de una compañía es fundamental contar con un buen equipo, aprender a confiar en cada una de las personas y empoderarlos”. De la misma manera, sostuvo que “el feedback constante entre las partes es lo que genera sinergia y hace que todo funcione”.

Finalmente, Andrea Grobocopatel, Co Chair de la iniciativa Women 20 para la igualdad de género en el G20, conto cómo fue creciendo dentro de su empresa familiar y luego dejar de formar parte de ella para continuar con su crecimiento profesional y poder desarrollarse en otros espacios. En esta línea afirmo que divide su vida en tres partes, la primera fue de formación, la segunda fue de creación y la tercera de compartir conocimientos con otros, que es el lugar en el que se encuentra actualmente. En este sentido, dio algunos consejos para empoderar a las mujeres a ocupar espacios de liderazgo como por ejemplo, participar más en la vida social, económica y política, animarse a dar pasos y no ser tan autoexigentes, dormir y alimentarse bien, ser curiosas y buscar el balance, no perder la independencia y estar siempre activas, involucrarse en temas de sustentabilidad, elegir las parejas y los equipos de trabajo, construir su marca personal, y valorar la diversidad y fomentarla, entre otros.