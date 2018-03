Nissan dice presente en Expoagro y presenta una nueva versión de la pickup Frontier

Expoagro, la feria agroindustrial más importante del país, será el escenario elegido por Nissan para presentar su nueva Frontier SE Plus mientras finaliza los detalles para comenzar con la producción nacional de la Nissan Frontier en la provincia de Córdoba.

Del 13 al 16 de marzo los visitantes podrán conocer la nueva Frontier SE Plus así como todo el line up completo de la icónica pick up de la marca nipona. Una increíble pista 4×4 emplazada dentro del stand será el escenario donde el público podrá vivir en primera persona la fortaleza e inteligencia de la Nissan Frontier.

Las pickups estarán acompañadas por las más recientes novedades de la marca en SUV´s: la nueva Nissan Murano, el Kicks Special Edition y la Nissan X-Trail, que comenzará su comercialización en el mes de abril.

La nueva Fontier SE Plus, un vehículo orientado al segmento agroindustrial, ofrece como diferenciales su barra y estribos laterales de acero inoxidable, llantas de aleación de 16 pulgadas y bedliner aspreado, una pintura protectora de caja que hasta el momento solo tenía la versión tope de gama.

La Nissan Frontier es la 12va generación de pickups Nissan y la 8va generación que se ofrece en América Latina. Durante más de 80 años, las pickups Nissan han demostrado a más de 14 millones de clientes en 191 países su calidad, durabilidad y confiabilidad; convirtiéndose así en un ícono y referente dentro de la industria.