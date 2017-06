Nissan presente en el 8º Salón Internacional del Automóvil

En el marco del Salón Internacional del Automóvil de Buenos Aires, el vicepresidente senior y máximo líder en diseño global de Nissan, Alfonso Albaisa, encabezará la presentación del Nissan Kicks, el nuevo crossover global de la marca y estrella del stand en esta edición del Salón.

“Tengo muchas expectativas con este corto pero intenso viaje. Mis lazos con América Latina no solamente tienen que ver con mi historia familiar y personal sino con mi background estético. Siempre que viajo a esta región encuentro inspiración y estoy seguro de que así será también en Buenos Aires, una ciudad que es joya del pasado colonial del continente y también referente de la expresión moderna de la creación en la región. Argentina es además un país clave para el crecimiento de Nissan en América Latina”, comentó Albaisa.

Alfonso Albaisa es oriundo de Cuba, creció en Miami y actualmente lidera el diseño expresivo de todas las marcas de Nissan Motor Co.,Ltd, que incluye a Nissan, Infiniti y Datsun. Albaisa lidera la visión de diseño global Nissan, junto al resto de su equipo en centros de diseños en Tokyo, Londres, Reino Unido, Shangai, San Diego y Rio de Janeiro.

Alfonso ha sido parte de Nissan durante toda su carrera profesional, hasta convertirse en uno de los diseñadores más influyentes de la industria automotriz a nivel mundial. Su pasión por el diseño de autos despertó muy temprano en su vida.

“Lo recuerdo como si fuera ayer, estaba sentado en la oficina de mi padre arquitecto y jugaba con sus maquetas justo en la entrada de su estudio en Miami, algo que yo hacía habitualmente cuando era pequeño… Pero ese día en particular todo cambió cuando sentí el ruido de un motor que llegaba a la oficina… Era un auto convertible negro… Era precioso…Esto fue a inicios de los 70… A partir de ese día no he dejado de dibujar autos”, contó.

Albaisa estudió arte en el Pratt Institute de Nueva York. Al buscar una carrera en diseño automotriz, con especialización en dibujo de figuras, Albaisa siguió un enfoque poco convencional para el diseño de automóviles. A diferencia de los demás estudiantes, Albaisa creó visiones de diseño en papel de diario muy grande (de casi 1 metro de ancho) utilizando carbón para dibujar.

“Nissan me envió a California y vi que el estudio era fabuloso. La creatividad y la libertad de ese lugar me atraparon…Esperaba una carrera en diseño en Nueva York, pero me sentí atraído por ese ambiente tan cautivante para un creador… Aunque iba con la clara idea de quedarme en California no más de un año, la historia fue otra… Nunca pensé que ese intenso año me llevaría hoy a dirigir todo el diseño global de Nissan”, finalizó.