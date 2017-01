Playa Fiat 2017, tendrá presencia en las playas durante el verano

Fiat tendrá una presencia este verano. La marca italiana configuró su Operativo Verano para la temporada 2017 con “Playa Fiat”, paradores y stands que estarán ubicados en los principales centros turísticos de la Argentina.

Como todos los años, Fiat estará presente en la tradicional Fiesta de FCA para su marcas Fiat y Jeep en Tequila, Punta del Este.

Este año el operativo lleva el nombre de “Playa Fiat, haciéndote más feliz el verano”, abriendo espacios para que el público pueda conocer los modelos de sus más recientes lanzamientos, como la Fiat Toro y el Fiat Mobi, ahora con un nuevo dispositivo multimedia: “Live On”.

Un nuevo concepto de conectividad e integración con el teléfono del auto. En el cual, el dispositivo transforma el display del Smartphone en una pantalla para el auto, integrando diversos aplicativos con el sistema de sonido.

Playa Fiat estará presente en: el Parador Marbella en Pinamar; Playas del Balcón en Mar del Plata; Divisadero en Cariló; Espacio Cariló Centro y Espacio Costa Esmeralda, en Pinamar.

Durante toda la temporada, también se realizarán test drive de la Fiat Toro en la meca del off road del verano, el Off Road Park en Villa Gesell, un predio especialmente diseñado y creado para realizar pruebas de manejo 4×4. Posee más de 35 obstáculos con diferentes grados de dificultad, donde los participantes podrán probar la capacidad del vehículo en diferentes suelos y situaciones de conducción off road, en un ambiente natural, seguro y controlado, bajo la atenta mirada de pilotos profesionales.