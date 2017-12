Programa de Disco para potenciar a emprendedoras

Disco, este año –en conjunto con la organización Voces Vitales Argentina– desarrolló la iniciativa Mujeres Transformadoras con el objetivo de formar y capacitar a emprendedoras en Buenos y Córdoba.

Después de cinco meses de preparación, 60 mujeres de 435 postulantes concluyeron la formación y presentaron sus proyectos ante un jurado evaluador quien seleccionó las dos mejores propuestas, entre una terna finalista. Las ganadoras recibieron un aporte de $ 50.000 cada una.

“En Disco creemos en el poder de la mujer, en sus sueños, proyectos e ideas, en su capacidad para transformar. Este año apostamos por este programa, porque veíamos una necesidad latente y no nos equivocamos; la iniciativa ha generado mucho más de lo que pensamos”, afirmó Lorena Brignardello, Jefa de RSE Supermercados para Cencosud Argentina.

El pasado 17 de noviembre, en Buenos Aires, La onda de oc, panadería natural con opciones integrales y veganas, fue seleccionada como el proyecto ganador del programa. Su creadora, Cecilia Antoniazzi, recibió un cheque que invertirá en una máquina deshidratadora para iniciar con una línea de té artesanales, 100% natural.

“Estoy muy agradecida por el apoyo que he recibido de Disco y Voces Vitales. Desde el inicio supe que este programa era todo lo que estaba buscando. No se trató del típico curso de emprendimientos donde se aprenden cosas administrativas y demás; Mujeres Transformadoras me ayudó a empoderarme, a querer más mi proyecto, a darme una visión a largo plazo”, afirmó la emprendedora ganadora.

En el caso de Córdoba, la entrega del premio se celebró el 7 de noviembre, y la ganadora de los $50.000, Gabriela Prosperi, sostuvo “Mujeres Transformadoras nos permitió hacer una mirada interior para encontrarnos como personas y conocer cómo estábamos frente a nuestro proyecto. Entendimos nuestras debilidades y fortalezas para seguir creciendo. Valoro mucho el trabajo en red que logramos entre todas las participantes. Haber ganado reafirma mi trabajo y me recuerda que algo he hecho bien”.

Prosperi lleva adelante el proyecto GP Diseño en el que realizan objetos de uso cotidiano y de decoración de manera ilustrada. Se destacan los vinilos, los set de mate, macetas y tazones en cerámica.