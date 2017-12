Redes WIFI seguras: ¿utopía o realidad?

Por el Ing. Pablo Rodríguez Romeo

Hasta hace poco las redes WPA2 eran las más seguras. Un fallo conocido hace algunos días nos mostró que también pueden ser vulneradas, y que para algunos dispositivos los parches ni siquiera son una posibilidad de resguardo.

La falla de seguridad el protocolo de cifrado del WIFI, descubierta por investigadores de la Universidad Católica de Lovaina La Vieja (Bélgica), dejaba expuesta la posibilidad de espiar o robar información confidencial a través de las redes inalámbricas conectadas a millones de dispositivos, información que a priori debería estar encriptada de manera segura.

Lo paradigmático del caso es que tomó una magnitud sin precedentes porque afectó a las redes de todo el mundo, poniendo en evidencia el sistema de seguridad diseñado para protegerlas.

En verdad, el fallo ya existía desde hace algunas semanas, pero no fue dado a conocer para permitir que los sistemas WIFI desarrollaran los parches de seguridad respectivos. Sin embargo, el mayor problema lo presentaron los dispositivos Android ya que las empresas de telefonía no han llevado adelante las correspondientes actualizaciones. Esto los deja aún más expuestos a las vulneraciones de un ataque. No olvidemos que se trataría de millones de puntos de acceso.

Pero ¿es posible pensar ahora en redes WIFI seguras? ¿Cómo podemos lograrlo? Compartimos algunas recomendaciones que nos permitirán estás más protegidos y tener nuestra información a salvo:

Evitar usar el WIFI hasta que cada una de las empresas publiquen el parche correspondiente. Es total responsabilidad de cada usuario el uso de la red.

De conectarse, conectarse en redes WIFI conocidas.

Además,

Usar contraseñas seguras.

Evitar hacer click a correos de usuarios desconocidos.

No visualizar archivos enviados por usuarios desconocidos o no esperados.

Mantener todos los tipos de conexiones deshabilitas cuando no estén en uso, por ejemplo “Bluetooth”.

Mantener siempre las aplicaciones actualizadas.

No instalar programas desconocidos.

De todos modos, pensar en redes WIFI 100% seguras hoy es una utopía. Queda un trabajo por hacer para mejorar la encriptación de las redes, y ser más proactivos en la actualización de los parches de los dispositivos. Desde el lado de los usuarios, además de seguir las recomendaciones detalladas es importante, mientras tanto, navegar por páginas seguras. Una vez más, resaltamos que la educación y la concientización son vitales cuando de internet se trata.

Ing. Pablo Rodríguez Romeo – (MP 49452 – MN 5117) – Perito Informático Forense, especialista en Seguridad – Socio del Estudio CySI de Informática Forense – www.cysi.com.ar