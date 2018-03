En el marco del Día Mundial de la Mujer, el grupo Sanofi refuerza su compromiso por la equidad de género consolidando un Programa de Diversidad e integración que arrancó en el año 2015 con el objetivo de impulsar un ambiente laboral más amable e igualitario. Sanofi está comprometido en impulsar el cambio, y cree firmemente en esta causa para la cual se trabaja todos los días en pos de lograr un ambiente de trabajo más inclusivo e igualitario.

El programa de Diversidad e Inclusión, creado en el 2015, parte de 3 objetivos claves:

Mejorar el balance de género en posiciones clave: El objetivo 2018 de la compañía es contar con un 30 % de mujeres en cargos ejecutivos, mientras que para el año 2025, se espera que la mitad de hombres y mujeres tengan cargos de liderazgo. Además, un logro importante en la actualidad es que en Sanofi no existe gap entre los niveles salariales de hombres y mujeres.

Escuchar, desarrollar y apoyar a nuevas generaciones. En este sentido, Sanofi busca fomentar la igualdad de género para atraer y retener a los mejores talentos. Además, la compañía está trabajando en acercar a las distintas generaciones a través de charlas, focus groups, reverse mentoring, entre otras actividades que permitan la integración.

Renovar y modernizar los modelos de trabajo, a fin de proporcionar oportunidades para mejorar el equilibrio entre el trabajo y la vida personal: Para ello, Sanofi impulsa diversas acciones en la Argentina, como ser agenda flexible de trabajo, horario reducido los días viernes (se trabaja hasta las 14 hs), día libre por cumpleaños, prolongación de la licencia por paternidad a dos semanas, por encima de lo que establece la ley.

Además, Sanofi busca extender su política de inclusión puertas adentro, a través de la participación directa de los empleados, generando actividades a fin de que estos sugieran ideas para la compañía en materia de Balance de género, como carteleras de ideas, focus groups, task force y encuesta de clima.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, Sanofi convocó este jueves 8 de marzo a María José Sucarrat, especialista en Sustentabilidad y Diversidad de la Universidad Torcuato Di Tella para reflexionar sobre “Modelos Mentales y Sesgos Inconscientes de género”. En relación a los sesgos inconscientes, Sucarrat explicó: ”los sesgos nos atraviesan todos los días, en todos nuestros actos y en todo lo que decimos. En otras palabras, con nuestro decir y hacer mostramos lo que creemos a cerca de los roles de los varones y las mujeres. Lo importante en este sentido, es poder darnos cuenta de esos sesgos que nos habitan y en base a ello, tratar, todo el tiempo, concientizar y no cometer los errores a los que nos inducen estos sesgos inconscientes. Esto puede parecer abstracto, pero como ejemplo podemos mencionar cuando uno piensa en un puesto de liderazgo y automáticamente se imagina un varón y deja de lado a las mujeres como una buena opción. En este sentido, el estereotipo de género sesga inconscientemente la decisión sobre las posiciones de liderazgo. El sesgo es no poder pensar en que las mujeres también pueden aplicar a esos cargos, a pesar de que nos sentimos abiertos, inclusivos y no discriminadores”.

Además, Sucarrat comentó el grado de interés que despiertan estos temas en el ámbito laboral y el impacto que generan: “El mundo empresarial en la actualidad se caracteriza por la incertidumbre y constante evolución de productos y servicios; para conducir el negocio de manera innovadora y efectiva, es necesario que las empresas cuenten con equipos de liderazgo diversos, capaces de producir perspectivas diferentes para resolver los complejos problemas que presenta este contexto. La participación de los distintos géneros en los equipos de trabajo sería el primer factor de diversidad que debe considerarse para subsanar este problema”.