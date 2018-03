Turner lanzó en Chile su plataforma de juegos en la nube Gloud

Turner Latin America, compañía de medios multiplataforma, lanzó la plataforma Gloud en Chile. Se trata de un sistema de cloud gaming que, a través de una suscripción mensual, permitirá a los usuarios disfrutar de un amplio catálogo de videojuegos, sin la necesidad de tener consolas o descargar nada a su computadora.

Jorge Carey, Presidente Ejecutivo de Turner Chile, señaló: “Estamos convencidos de que GLOUD va a revolucionar el concepto de los videos juegos aquí en Chile, ya que permitirá ampliar la experiencia a más hogares. A partir de ahora, para poder jugar ya no se necesitará comprar una consola, ni tampoco tener que renovar los juegos constantemente. Con tan solo una conexión a Internet y una suscripción mensual de $7735CLP, las familias van a poder divertirse vía streaming con un variado catálogo de juegos que crecerá mes a mes”.

Por su parte, Aksel van der Wal, Vicepresidente Ejecutivo, Digital Ventures & Innovations, Turner International, agregó: “En Turner estamos desarrollando propuestas novedosas e innovadoras que tienen a nuestros fans como eje principal. Bajo esta visión nace GLOUD, una plataforma que llega directo al consumidor a través de una simple suscripción. En diciembre, hicimos el lanzamiento en Argentina y tuvimos una recepción fantástica a través de estos primeros 3 meses. Sabemos que en Chile no existe nada con estas características y, luego de realizar una exitosa etapa Beta en el país, confiamos en que será muy bien recibido”.

“Con una conexión estable de 8 Mbps o más, GLOUD permite jugar a 720p y 30 FPS, con todas las opciones gráficas al máximo, sin importar la placa de video de cada computadora. La plataforma permite guardar las partidas en la nube para continuarlas desde cualquier computadora, jugar con amigos localmente y crear distintos perfiles, entre otras cosas. Todo el proceso del juego se hace en servidores que tiene GLOUD en la nube, devolviendo una experiencia en tiempo real”.

“GLOUD se trata de un servicio accesible, ideal para la familia, usuarios casuales y cualquier fanático de los videojuegos. Por sus características, los suscriptores no sólo podrán jugar desde cualquier equipo, sino también en cualquier lugar con una conexión a Internet. Los usuarios tendrán que descargar una pequeña aplicación de Windows o Mac, abrir la app, loguearse y acceder al contenido”, finalizó.

Entre los principales títulos del catálogo -que estará en constante expansión- se encuentran Mad Max, Batman Arkham City, Life is Strange, Metro 2033 redux, LEGO Harry Potter, Saints Row IV, GRID Autosport, SuperHOT, Guilty Gear y Deus Ex, Rise of the Tomb Raider, entre otros. Títulos que fueron cuidadosamente seleccionados para satisfacer los gustos de todo tipo de jugadores, tanto las últimas novedades del mundo gamer, como grandes clásicos renovados.

https://gloud.games/