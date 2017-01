Se lanzó el “Fútbol de Verano Schneider 2017″

Con la conducción de Nacho Goano y Walter Queijeiro, se lanzó oficialmente el Fútbol de Verano Schneider 2017 en Club Serrano, Palermo.

El entrenador de la Selección argentina, Edgardo Bauza, el delantero Juan Manuel Martínez, y los técnicos Gustavo Alfaro y Ricardo Caruso Lombardi fueron algunas de las personalidades del fútbol que acompañaron la presentación y dialogaron con los medios presentes.

Eber Ludueña y El Hombre Lata, con una increíble performance de FreeStyle, animaron el encuentro, al tiempo que los conductores repasaron la actualidad de los clubes que serán parte de los torneos que tendrán lugar en Salta y Mar del Plata: River, Boca, Racing, Independiente, San Lorenzo, Estudiantes, Gimnasia, Rosario Central, Talleres, Banfield, Atlético de Tucumán y Aldosivi.

Matias Canzani, Responsable de Marketing de Cerveza Schneider señaló “Estamos orgullosos de patrocinar el Torneo de Verano, que reúne a los equipos más importantes de la Argentina. Cuando nos propusimos transformar el mercado cervecero argentino proponiendo la lata como la mejor manera de disfrutar una cerveza, elegimos al futbol para comunicarlo. Para Schneider es importante estar presente en este tipo de iniciativas, porque estimulan las reuniones con amigos y son el tipo de experiencias de las que queremos formar parte. Los encuentros que se generan alrededor del fútbol son ideales para tomar una gran cerveza”.

El Fútbol de Verano Schneider será televisado por FOX y comenzará en el estadio mundialista José María Minella de la ciudad balnearia de Mar del Plata, el próximo lunes 16 de enero a las 22 hs., cuando se enfrenten Gimnasia y Banfield, y culminará en la misma sede el lunes 30, con el clásico de avellaneda que disputarán Independiente y Racing.