Se presentó la nueva edición de ExpoInternet

ExpoInternet, el evento de Negocios y Tecnología de América Latina, presentó oficialmente su edición 2017, que se realizará del 29 de junio al 1° de Julio, en La Rural.

“El encuentro tiene como objetivo reunir a empresas, emprendedores y profesionales del ámbito de la tecnología en un ambiente único para capacitarse en conferencias y abrir nuevas posibilidades de negocios. A partir de la primera semana de mayo estará disponible la compra de entradas a través de Eventbrite”, indicaron los organizadores.

Durante los tres días del evento, los invitados podrán visitar diferentes áreas. Por un lado, el sector “Conferencias” a cargo de speakers de primer nivel; el sector de Empresas expositoras, en donde éstas presentarán sus novedades, productos y servicios; cocktail exclusivo, donde sponsors, expositores e invitados especiales disfrutarán en un momento de relax y relacionamiento; y por último, las “Rondas de Negocios”, el ámbito propicio de networking para concretar negocios.

Respecto al área de Conferencias el encuentro contará con diferentes speakers que hablarán sobre temáticas relacionadas a tecnología, seguridad y negocios, entre otras.

Entre ellos estarán Julián Dunayevich (Director de Nic.Ar), el Senador Federico Pinedo, Luis Garay (Gerente de Tecnología de Bayton), Andrés Gallego Garzon (Gerente Regional de Producto y Mercadeo de IFX), Dario Peña (CEO de Nubity), Daniel Coletti (Director de Xtech), Alejandro Sewrjugin (CEO de VFound), Susana Trabaldo (Directora de Net-Learning), Juan Alejandro Knight (Chief Innovation Officer de Inclusion Services), Rafael Hospina Ossio (Director Global de Alianzas y Ventas de PayU) y Jorge Cella (Director Nacional de Tecnología y Filantropía de Microsoft

También, los emprendedores y Startups contarán con un área exclusiva en la cual podrán exponer sus desarrollos y dar a conocer los nuevos emprendimientos tecnológicos. Y un sector de workshops temáticos.

Por otro lado, estará disponible para todos los asistentes la APP oficial de “ExpoInternet” para sistema operativo Android, iPhone y Windows Phone, a través de la cual podrán inscribirse en los workshops y rondas de negocios.

Martín Todres, Director de ExpoInternet afirmó: “Tenemos grandes expectativas con la edición de este año y creemos que hace falta un espacio en donde la industria pueda volver a encontrarse. Por eso, apuntamos a que ExpoInternet sea el más grande e importante evento de Negocios y Tecnología de América Latina, promoviendo el intercambio y crecimiento del concepto en la región. Un punto de unión para todos los sectores de nuestra industria”.

A partir de la primera semana de mayo se encontrarán a la venta las entradas, a través del sistema Eventbrite, ofreciendo importantes descuentos, dependiendo de la fecha de compra. Toda la información está disponible en: http://expointernetla.com

Este año, ExpoInternet cuenta con los siguientes Sponsors: Rojo 3D, Nubity, IFX, Networks, Inclusion Services, SAP, Bayton, Net-Learning, Drean Next, xtech IT y PAyU. Y el apoyo de la Cámara de Comercio Argentina Mexicana, Cámara de Industria y Comercio Argentina-Alemana, Cámara Argentina de Internet (CABASE), Cámara Argentina de Hosting (CeHost), Nic.Ar, Gobierno Ciudad de BA, INTI, CAME, Vistage, CESSI Argentina, Connect Americas, AMDIA, Embajada de Brasil, Embajada de Colombia, Embajada de Costa Rica, ASPESA, ASEA, ALES, Museo de Informática y Fundación Sadosky.