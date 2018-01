Teatro para estar bien despiertos

Un actor talentoso, un texto inspirado en la novela homónima del húngaro Arthur Koestler y la música de Elvis Presley. Así de sencilla y efectiva es la puesta en escena de “Los Sonámbulos”, dirigida por Cristian Palacios, que se presenta todos los domingos de enero y febrero, a las 18 horas, en el auditorio del Centro Cultural de la Ciencia C3, con entrada libre y gratuita. El espectáculo, dirigido a grandes y chicos a partir de los ocho años, es un viaje cargado de humor y emoción al origen del universo a través de la historia de la ciencia.

¿A quién le importa la verdad?

Los Primates, la glaciación, los planetas, la astronomía, la mitología son algunos de los temas que se abordan en los 50 minutos que dura la obra deteniéndose principalmente en las revelaciones de Pitágoras, Aristarco de Samos, Tales de Mileto, Anaxímenes, Aristóteles, Platón, Ptolomeo, Copérnico, Galileo Galilei, Newton, Einstein, entre otros más. El personaje de XxfZZ (así como suena e inspirado en un personaje de “Las Cosmicómicas”, de Ítalo Calvino) es interpretado maravillosamente por Gustavo Bendersky, quien, con la complicidad del público, emprende un viaje 140.000 años atrás.

La obra reflexiona sobre los aciertos y errores fatales que cometió la humanidad a lo largo de la historia y el prejuicio que existe en el conocimiento: mucho de lo descubierto antiguamente por los pensadores tuvo que redescubrirse tiempo después. Para que no se repita es preciso que la inteligencia no se duerma. Este es el principio que rige la obra y que mantiene al público atento y despierto. “Los Sonámbulos”, a cargo de la Compañía Nacional de Fósforos, es ideal para disfrutarse en familia y con amigos. ¡Hagamos ruido para que la inteligencia no se duerma!

El Centro Cultural de la Ciencia abre sus puertas enero y febrero de jueves a domingos de 14 a 20 horas. El C3 está ubicado en el Polo Científico Tecnológico – Godoy Cruz 2270, Ciudad de Buenos Aires. La entrada es libre y gratuita.