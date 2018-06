Juan Álvarez, actualmente jugador del PGA Tour Latinoamérica, fue el ganador del VIII Abierto de Termas de Río Hondo. Con rondas de 71, 67, 64, 71, el uruguayo fue edificando su triunfo en forma paulatina, llegando al tope de las posiciones al cabo de la tercera vuelta.

“Estoy muy feliz por haber conseguido mi segunda victoria como Profesional (la primera fue el Bolivia Open 2017). Fue una gran semana donde me sentí muy cómodo con mi juego. Hoy comencé muy bien con un birdie en el 2 y un águila en el 3, lo que me permitió estar un poco más tranquilo; pero la verdad es que en este campo uno nunca se puede relajar y menos con rivales como Marelli y González”, destacó el jugador de Uruguay, quien agregó: “Estuve jugando bien estos últimos meses, estuve cerca en PGA TOUR Latinoamérica y no se me dio. Pero esta semana se dio todo y pude ganar”.

Los escoltas de Álvarez fueron Leandro Marelli con 277 golpes, hoy 72, y el inglés Brandon Robinson Thompson con 278 y 69 para la jornada. Ricardo González se ubicó en el cuarto puesto con 279 y un registro final de 72.

En lo que respecta a las categoría de Aficionados y Aficionadas, entre las Damas se impuso Liliana Brim de Ramón con 305 golpes, tres menos que Elizabeth Navarro. En Caballeros 19-36 ganó Gabriel Yubrin con 288, escoltado por Fidel Quinteros Silva que sumó 291. En 6-18 Jorge Eduardo Ibañez terminó en el primer lugar con un acumulado de 288, uno menos que Juan Carlos Giret, en tanto en Hasta 5 Ramiro López Bustos se quedó con la primera ubicación al establecer 291 golpes, seguido con 298 por el cordobés Gastón Romero.

El mismo Romero obtuvo el Mejor Score Gross y además fue reconocido con el Premio Raúl Lorenzo, instituido en honor al joven golfista fallecido días atrás en vísperas de la inauguración de la cancha.

Estuvieron presentes en la Ceremonia de Premiación Miguel Mukdise, Intendente de Termas de Río Hondo; Juan Manuel Pereyra, Director Ejecutivo del club anfitrión; el Subsecretario de Deportes de la Provincia de Santiago del Estero, Carlos Dapelo; Carlos Silva, Director Operativo de la AAG, y Marcelo Soria, Director del Tour de Perofesionales.

Esta fue la octava edición del Abierto de Termas de Río Hondo, que es parte del Calendario Oficial del el Tour de Profesionales de Golf de Argentina y del Dev Series del PGA Tour Latinoamérica y que contó con el apoyo de la Gobernación de la Provincia de Santiago de Estero y la Secretaría de Turismo de Santiago del Estero. El certamen repartió una bolsa de premios de 1 millón de pesos.