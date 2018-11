Banco Galicia, DHL y Cisco, en el podio de los mejores lugares para trabajar en Argentina

Great Place to Work, firma global de people analytics y consultoría, que ayuda a las organizaciones a obtener mejores resultados de negocio focalizándose en la experiencia laboral de todos los empleados, dio a conocer, a través de su ceremonia anual de premiación, cuáles son los mejores lugares para trabajar en Argentina, en este 2018, de acuerdo a la opinión de los propios empleados.

El podio de las empresas que cuentan con más de 1000 empleados está compuesto por Banco Galicia, seguido por Naranja y Mercado Libre. En las compañías que tienen entre 251 y 1000 empleados, quienes se alzaron con los primeros puestos fueron DHL –líder en las últimas cuatro ediciones-, Natura y Mars.

Por su parte, Cisco se quedó con el primer puesto en la categoría de empresas que tienen hasta 250 colaboradores. El segundo y tercer lugar fue para Mulesoft y Onapsis, respectivamente.

En la encuesta de este año participaron 100.918 colaboradores, pertenecientes a 119 empresas, de las cuales 52 entraron en el ranking, con un promedio de 80 puntos. De esas 52, hay 8 que entraron por primera vez en la lista. El segmento con mayor cantidad de empresas participantes (dentro del total de 119) fue el de 251 a 1000 empleados, con 54 compañías.

La premiación se llevó a cabo en Faena Arts Center, con la presencia de 500 representantes de Recursos Humanos y directivos de las principales empresas. Allí, Great Place to Work, a través de su directora de I+D, Emilia Montero, anunció el lanzamiento de la convocatoria para el primer ranking de Los mejores lugares para trabajar para mujeres.

Durante la noche se resaltó el concepto de Great Place to Work For All, lo que implica que las empresas puedan crear una experiencia positiva para todos los empleados, sin importar quiénes son o qué hacen en la organización. Por eso, el lanzamiento de este ranking para el próximo año es una iniciativa clave para apalancar la diversidad, y particularmente la equidad de género, en el ámbito laboral.

Dicho enfoque en la diversidad y en la inclusión de todos los empleados se vio reflejado, también, en las menciones especiales que recibieron, por la implementación de políticas y prácticas culturales específicas, las empresas Atento, Bristol-Myers Squibb, Cisco, Citibank, Falabella, MercadoLibre y TGS.