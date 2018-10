Concurso de emprendedurismo social de Chivas Regal

Chivas Regal dio inicio a una nueva edición de Chivas Venture, el icónico concurso de emprendedurismo social que busca detectar, seleccionar y promover proyectos que desempeñen una actividad económica con fines de lucro y que, a su vez, tengan un impacto social positivo en su entorno.

El nuevo concepto que la marca utiliza – “Success is a Blend”- reconoce que el éxito es una combinación de muchos elementos como talento, esfuerzo y consciencia social. En este sentido, el jurado elegirá a los proyectos en base a los criterios de Propósito Social, Viabilidad, Potencial de Crecimiento, Práctica y Credenciales. El ganador local participará, junto al resto de los finalistas a nivel global, de una semana de aceleración exclusiva en la Universidad de Oxford por The Skoll Centre for Social Entrepreneurship. Además, competirá por U$S 1.000.000, destinados a impulsar la realización de los emprendimientos, que se repartirán en dos etapas: una de crowdfounding, donde el público apoya a su candidato favorito para que pueda llevarse la mayor parte de los U$S 200.000 que se entregan en esa instancia y, luego, la final global donde los finalistas presentarán sus proyectos frente a un jurado de referentes del mundo emprendedor a nivel internacional.

Más de 8.000 emprendedores sociales pertenecientes a 27 países del mundo ya participaron de la competencia desde el lanzamiento de la primera edición global. Este año se lleva a cabo la quinta a nivel global, y la cuarta en Argentina. Para participar hay que ingresar en el siguiente link donde se debe completar un formulario de solicitud y se podrá hacerlo hasta el 31 de octubre.

En Argentina, el portal de empleos inclusivos de Latinoamérica, Inclúyeme, fue el ganador de la primera edición. En el año 2016, el ganador fue Xinca, una compañía mendocina que produce zapatillas con reciclado de neumáticos y telas en desuso, y que emplea a internos del penal de San Rafael. Mientras que OTTAA Project, la primera plataforma de comunicación inteligente para personas con discapacidad, fue el proyecto elegido de la última edición.

“Estamos orgullosos de llevar a cabo en Argentina, por cuarto año consecutivo, el concurso que convoca a emprendedores sociales de todo el país. Conocemos el gran potencial de proyectos con fin social que hay en la región, y nos llena de orgullo poder apoyarlos desde nuestro lugar. Como decimos siempre desde Chivas, el éxito es mejor cuando es compartido”, afirmó Federico Rubinstein, Director de Marketing de Pernod Ricard para Argentina y Uruguay.

La razón por la cual Chivas Regal decide involucrarse de lleno en este ámbito se encuentra en el ADN originario de la marca. Desde un principio, sus fundadores James y John Chivas, se comprometieron a emplear sus logros personales en los negocios para apoyar a su comunidad local.