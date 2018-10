DELTA presenta novedades en Argentina Game Show

DELTA, Plataforma virtual para compras on-line anunció su participación en Argentina Game Show junto a Intel, Ballistix, Aerocool, PCBOX, Western Digital, Seasonic, Asus, Acer, Logitech, TCL y Divoom. La nueva edición de AGS se realizará los días 26, 27 y 28. Delta tiene en esta nueva edición del evento gamer los stands 220A y 220B. Además, posee el stand 223 de Pick Up de Mercadería, para que los interesados puedan retirar los productos que compren el mismo día.

“Decidimos participar en AGS 2018 porque, sin dudas, es unos de los eventos para entusiastas y más importantes de la región. La idea es que los usuarios puedan encontrarse con la tecnología que Delta tiene para ofrecerles, mediante actividad de interacción propuestas por las principales marcas y los juegos más divertidos,” dijo Andres Luerino, Ejecutivo Comercial de Delta y agregó: “Además, la idea es que los visitantes de la feria, puedan conocer y acceder a las promociones de Delta, especialmente preparadas para la AGS.”

“Hay 6 PCs de PCBOX y genéricas, ensambladas con: Intel, Asus, Seasonic, Western Digital y Aerocool. El objetivo es que los usuarios puedan acercarse y probar sus habilidades en el Fortnite, con los componentes que PCBOX propone también, para la arena oficial,” explicó Ariel Funes, ejecutivo comercial de Delta. Y agregó: “En los stands contamos con 2 simuladores de manejo PCBOX, para que los usuarios compitan en una carrera a todo o nada.”

“Es muy importante destacar el Espacio Aerocool en los stands de Delta, donde la marca le propone a los usuarios que se acerquen y prueben sus nuevos sillones para consolas, cómodos y ergonómicos mientras los usuarios juegan en el comedor que Delta recreó,” sostuvo Ariel Funes.

“Otra actividad muy destacada que se desarrolla en los Stand de Delta es la Experiencia de Realidad Virtual. Intel propone una experiencia de puntería y precisión, en una guerra intergaláctica para defender al planeta Tierra,” anticipó Ariel Funes.

Nacho Arroyo estará el sábado y domingo de 15 a 17 hs, para llevar a Asus e Intel a su máximo rendimiento con los mejores componentes del mercado y nitrógeno líquido.

“Es muy importante que Intel nos haya elegido para presentar a los gamers su nuevo microprocesador. Para ello hemos armado una Super maquina gamer con: Core I9-9900K, Mother Asrock Z390 Phantom Gaming Sli/Ac, Memorias Ballistix Tactical 8GB DDR4 3000Mhz x 2, Disco WD SSD 240Gb Green 3D, Gabinete Aerocool P7-C1 Pro, Water Cooling Aerocool P7-L240 y Fuente Aerocool P7-850W Platinum,“ afirmó Andres Luerino.

“En Delta vivimos y respiramos Gaming, y no podemos no estar en el evento más importante de Argentina. Sin dudas uno de los más grandes de Latinoamérica. Este año nos propusimos impulsar Delta a nivel nacional, y siguiendo con este plan, decidimos armar una más que atractiva propuesta, de la mano de las principales marcas que nos encontramos comercializando, ofreciendo diversas experiencias y algunas sorpresas que vamos a dar a conocer durante AGS,” dijoLuerino, y añadió: “Nuestra idea es que todos los que asistan al evento, pueden disfrutar y experimentar las diferentes experiencias y lo último en tecnología disponible en el mercado: PCs, notebooks, monitores, mothers, micros, memorias, placas de video accesorios y sillas, entre otros productos.”