Ducati lanza en Argentina la esperada Panigale V4 

Con la presentación de este modelo que ya se encuentra disponible en la red oficial de Argentina, comienza un nuevo capítulo en la historia de Ducati, una nueva “sinfonía” con emoción italiana. La Panigale V4 es la primera moto Ducati producida en serie que equipa un motor tetracilíndrico, derivado directamente de la MotoGP Desmosedici.

Es una conjunción perfecta de tecnología, estilo y rendimiento. Con una cilindrada de 1.103 cm3, 214 CV y una relación peso/potencia de 1,1 CV/kg, esta moto establece un nuevo estándar en el segmento de las motos de producción superbike, La Panigale V4 sustituye a la emblemática 1299 en el tope de gama de las superbike de Ducati, al mejorar el rendimiento y la manejabilidad para que todos los pilotos de cualquier nivel puedan disfrutar de una diversión y emoción ilimitadas. La Panigale V4 ha sido desarrollada en estrecha colaboración con Ducati Corse, basándose directamente en el conocimiento y tecnología del mundo de la competición para ofrecer una moto de ruta lo más cercana posible a su homóloga de MotoGP.

El destacado rendimiento de la Panigale V4 se subraya por un completamente nuevo diseño que, si bien sigue la línea de las motos superbike que la precedieron, ahora transmite con más eficacia la potencia y esencia de las motos de competición. La denominación Panigale V4 combina la seductora etiqueta “Panigale” con la designación “V4” que marca la ruptura con el pasado, indicando el comienzo de una nueva era para el fabricante de motocicletas con sede en Bolonia.

La nueva familia de superbikes Ducati se compone de la Panigale V4 – la esencia de la nueva moto deportiva – y la Panigale V4 S. Esta última equipa suspensiones Öhlins con la novedad del sistema Smart EC 2.0 que aporta un nuevo interfaz de ajuste y componentes de primera como las llantas de aluminio forjado y la batería de ión-litio. Completando la gama está la exclusiva Panigale V4 Speciale, una moto de edición limitada y numerada con una decoración especial, escape de titanio y componentes mecanizados.

La filosofía seguida por el equipo de desarrollo de la Panigale V4 se refleja en el enfoque adoptado por Ducati al desarrollar una moto de carreras: con una completa integración del motor, bastidor y piloto. Para lograr ese objetivo, se ha empleado la tecnología derivada del MotoGP. Se ha involucrado en el desarrollo a los técnicos y pilotos de Ducati Corse, convirtiendo a la Panigale V4 en una moto deportiva de serie que se asemeja a un prototipo de MotoGP, desarrollada tanto para ofrecer un excelente rendimiento en circuito como una excepcional maniobrabilidad en ruta.

El motor de la Desmosedici Stradale es un V4 a 90° con distribución Desmodrómica, precisamente como la Desmosedici GP de la que también se recoge el diámetro de 81 mm (el máximo permitido por la reglamentación de MotoGP). Esto se ha combinado con una carrera más larga que la empleada en competición (dando una cilindrada total de 1.103 cm³) para aumentar el par en bajas y medias revoluciones y reducir el régimen máximo con tal de

que su potencia sea más manejable.

El nuevo motor Ducati tiene una potencia máxima de 214 CV a 13.000 rpm, haciendo que la Panigale V4 sea la moto más potente del segmento, pero fácil de conducir gracias a un par motor de 12,6 Kgm a 10.000 rpm. Contrasta el rendimiento tan sobresaliente de la Desmosedici Stradale con unos dilatados intervalos de mantenimiento, haciendo que sólo sea necesaria la comprobación del juego de válvulas cada 24.000 km.

El motor de la Panigale V4 es el único de la categoría de deportivas con una configuración en V a 90°. También es el único motor que utiliza tecnologías como el cigüeñal contrarrotante y el encendido “twin pulse”. Estas soluciones tiene un impacto positivo en la dinámica de la moto, haciéndola más ágil en los cambios de dirección, rápida y estable en rectas y asegurando una manejabilidad más fácil a la salida de las curvas.

La ya de por sí elevada potencia de la configuración de serie del Desmosedici Stradale se puede aumentar hasta los 226 CV portando el escape de competición completamente de titanio, realizado por Akrapovič según las especificaciones de Ducati Corse.

Para contener el inevitable aumento de peso con respecto a la 1299 Panigale (ya que es un 4 cilindros) Ducati ha desarrollado un bastidor completamente nuevo donde el mismo Desmosedici Stradale forma parte de su carga. Llamado “Front Frame”, es más compacto y ligero que un bastidor perimetral y utiliza el motor como un elemento estructural del mismo.

Esta solución garantiza la adecuada rigidez torsional en una conducción al límite aportando una sensación única al piloto. El Front Frame ha permitido a los diseñadores crear una moto delgada en la zona de unión del depósito con el asiento: esto, junto con la triangulación asiento/manillar/estriberas, garantiza una perfecta integración moto-piloto. Junto con el meticuloso diseño y el uso de materiales ligeros, el nuevo bastidor mantiene el peso en orden de marcha de las versiones S y Special por debajo de los 195 kg. Este peso, combinado con los 214 CV, se traduce en una relación peso/potencia de 1,1 hp/kg, situando a la Panigale V4 S en lo máximo de la categoría de motos deportivas.

La Panigale V4 no solo establece unos nuevos estándares de rendimiento. Gracias al potencial de la plataforma inercial de Bosch de seis ejes, un paquete electrónico de última generación con algunas características nunca vistas hasta ahora, define unas nuevas normas en cuanto a seguridad activa y control dinámico del vehículo en cualquier situación de conducción. La Panigale V4 introduce controles inusuales como la intervención en la deriva durante las frenadas, ABS con asistencia en curvas sólo en la rueda delantera gracias a una configuración especialmente diseñada para una conducción en circuito, y el Quickshift Up & Down con una estrategia que tiene en cuenta el ángulo de inclinación. Todos estos controles – desarrollados en pista junto con los pilotos oficiales y probadores Ducati – se incorporan en los tres nuevos Riding Modes (Race, Sport y Street) y se pueden ajustar a través del innovador tablero TFT que sitúa a la Panigale V4 como la moto más tecnológica de la categoría.