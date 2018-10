El grupo D´ARC cumplió 50 años en Argentina junto a Peugeot

En un año muy especial por el aniversario del legendario Peugeot 504, el grupo D´ARC cumplió nada menos que cincuenta años en Argentina junto a la marca y lo festejó a lo grande, acompañado de una elegante puesta en escena que ofreció el Club de Clásicos Peugeot Argentina con una especial selección de modelos históricos.

Con 61 años de presencia ininterrumpida en Argentina, la marca del león construye su historia junto a la de sus clientes y, naturalmente, con la de sus concesionarios.

Estilo, confiabilidad y driving experience son atributos propios de Peugeot que se fueron fortaleciendo gracias al vínculo generado con sus clientes y para esto siempre fue especial el profesionalismo del concesionario.

Heráldico, ornamentado, parado o en 3 dimensiones, el salón de ventas de D´arc supo lucir al león en todas sus formas identificando a los modelos Peugeot a lo largo de su historia que se inició en el partido de San Martin en el año 1968. Ya en 1983 mudó su local central a lo que ya es la tradicional esquina de Avenida del Libertador y Monroe en pleno barrio de Nuñez. Hoy la empresa de Ernesto Baldassare cuenta con 4 showrooms y más de 8.500 m2 dedicados a servicios de Post Venta.

Tanta trayectoria merecía ser reconocida y qué mejor que aprovechar el 50 aniversario para celebrarlo. Para ello el Salón Turf del Hipódromo de Palermo se vistió de gala para recibir clientes, personalidades e invitados especiales. Dentro de este contexto onomástico, el Club de Clásicos Peugeot Argentina no podía faltar. Para lucir en armonía con el festejo, los socios del club lograron presentar una especial selección de vehículos que representara cabalmente una trayectoria de cinco décadas con Peugeot 403, Peugeot 404, Peugeot 504 y el actual SUV Peugeot 3008.

Con más de 200 años de historia, 61 en Argentina y una red de concesionarios profesional, Peugeot sigue transformando dinámicamente la movilidad en un periplo rico en sensaciones y avanza hacia el futuro con innovación y creatividad, delineando aquí y en el mundo los horizontes que signarán el camino de los próximos años.