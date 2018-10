El Salón Moto abrió sus puertas en La Rural

El primer gran evento que reúne a toda la industria de la motocicleta argentina comenzó hoy en La Rural, con una jornada exclusiva para la prensa y gran convocatoria de público visitante. Durante la inauguración participaron el Ministro de Transporte de la Nación, Lic. Guillermo Dietrich, y el Ministro de Producción y Trabajo de la Nación, Lic. Dante Sica.

Desde hoy y hasta el domingo 28 de octubre abre sus puertas por primera vez el Salón Moto, la exposición que convoca, durante cuatro días, a las principales marcas de motos presentes en el mercado y a empresas de accesorios, indumentaria, equipamientos y servicios relacionados.

Organizado por la Cámara de Fabricantes de Motovehículos (CAFAM) y Messe Frankfurt Argentina, se trata de un encuentro único y de nivel internacional con más de 80 expositores y 120 marcas.

Posteriormente, tuvo lugar el acto inaugural y corte de cinta, del que participaron el Ministro de Transporte de la Nación, Lic. Guillermo Dietrich; el Ministro de Producción y Trabajo de la Nación, Lic. Dante Sica; el Presidente de CAFAM, Ing. Lino Stefanuto; el Presidente y CEO de Messe Frankfurt Argentina, Fernando Gorbarán, la Vicepresidente y CFO de Messe Frankfurt Argentina, Nadina Sansolini, funcionarios, socios de CAFAM, periodistas y empresarios del sector.

“Los felicito a los organizadores por llevar adelante tan importante evento, por el esfuerzo que hicieron. Es un desafío que tomó el sector de la moto, que es muy pujante y con el cual logramos tener una mesa sectorial muy útil para trabajar en conjunto y construir consensos”, dijo el Ministro de Producción y Trabajo de la Nación, Lic. Dante Sica.

Por su parte, el Presidente y CEO de Messe Frankfurt Argentina, Sr. Fernando Gorbarán afirmó que “luego de muchos meses de esfuerzo y trabajo conjunto con CAFAM, estamos muy contentos de poder abrir las puertas del 1° Salón Moto, una exposición de las dimensiones y calidad que el sector se merece. Hemos superado ampliamente nuestras expectativas iniciales al contar con más de 80 expositores y 120 marcas, en un espacio de 20.000 metros cuadrados. Para nosotros y para todas las empresas del rubro ésto representó un gran desafío”.

En el marco de la apertura de Salón Moto 2018 se firmó un acuerdo entre el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Producción y Trabajo, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y CAFAM, denominado “Nuevos Ensayos de Seguridad”. El mismo consiste en una serie de medidas de seguridad para motovehículos, que se suman a las ya contempladas por la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial Nº 24.449.

“La Seguridad vial es una prioridad de nuestro gobierno y la hacemos entre todos, cuantos más actores involucrados y comprometidos, mayor será el avance. Por eso, el nuevo acuerdo firmado es tan importante, porque suma cinco pruebas nuevas de seguridad en el momento de fabricación. Además, tenemos que seguir difundiendo y promoviendo el uso del casco”, destacó en su discurso el Ministro de Transporte de la Nación, Lic. Guillermo Dietrich.

La importancia de esta nueva reglamentación -a la que deberá adecuarse la industria- se enmarca en que el motociclista representa el actor más vulnerable en el tránsito: 4 de cada 10 víctimas fatales en siniestros viales circulaban en moto, según datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Asimismo, durante el acto, también se anunció un consenso entre CAFAM y la Secretaría de Ambiente de la Nación acerca del texto definitivo del Proyecto de Resolución para el otorgamiento de LCA (Licencia de Configuración Ambiental) para motovehículos y, con ello, un cronograma viable de implementación de emisiones sonoras, gaseosas y electromagnéticas. La adecuación a dicha normativa implicará alinearse a parámetros internacionales, dando competitividad internacional al sector.

Además, en el mismo acto, tuvo lugar la firma de un convenio marco de cooperación entre el Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y CAFAM para trabajar en forma conjunta y permanente en acciones de difusión, capacitación y concientización relativa al uso seguro de motovehículos. “Entendemos que la moto viene creciendo sostenidamente como opción de medio de transporte para gran parte de la población, por todas las ventajas que ofrece en las ciudades. Por ello, sabemos que para consolidarla como alternativa en el tránsito es fundamental apoyar desde la educación vial”, dijo Lino Stefanuto, Presidente de CAFAM.

“Estamos muy satisfechos por los acuerdos alcanzados con las autoridades tanto del Ministerio de Transporte, como del de Producción y Trabajo, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Secretaría de Medio Ambiente y el Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, porque son el resultado del trabajo sostenido en conjunto entre nuestro sector y las diferentes áreas de gobierno para darle a la industria de la moto competitividad internacional y consolidarla como sector productivo. Estos acuerdos son la prueba de que el diálogo entre todas las partes puede rendir frutos concretos beneficiosos para todos”, finalizó.

Durante el viernes, sábado y domingo habrá al pruebas al aire libre de motos y continúan las actividades en los stands y en el auditorio, un espacio abierto en el que se realizan conferencias técnicas y presentaciones, con la participación de figuras de la talla de Jorge Martín, René Zanatta, Guillermo “Willy” Pérez, Benedicto “Chiche” Caldarella, Javier Pizzolito, Mauricio “Paco” Gómez, Claudio Pesce, Gustavo Morea, Martín Urruty, entre otros.

Algunos de los temas son: práctica y técnica de motocross, consejos de manejo seguro, historia del motociclismo, Dakar, accesorios de seguridad para motociclistas, etc. Además, también hay un circuito de pruebas al aire libre con diversas actividades.

Participan marcas tales como Okinoi, Benelli, Motomel, Yamaha, Honda, Kawasaki, Mondial, Kymco, Hero, Guerrero, Bajaj, Corven, Jawa, Gilera, Zanella, Brava, Beta, Tvs, Suzuki, Bmw, Ktm, Can-An, Harley Davidson, Ceccato, Cronos, Jidoka e Indian Motorcycle.

Las entradas se pueden adquirir por Ticketek o en las boleterías de La Rural a un valor de $300.

www.salonmoto.com.ar