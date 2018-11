Elit anunció su alianza con Acer

Elit, empresa mayorista integral de tecnología anunció una alianza estratégica realizada de manera oficial con Acer en Argentina.

“Hemos incorporado a Acer a nuestro portfolio de soluciones, una marca líder que el mercado viene pidiendo cada vez más. Estamos muy contentos y con gran expectativa al anunciar la celebración de este importante acuerdo en sintonía fina con nuestro plan de negocios y con nuestra estrategia de fortalecernos comoun aliado de valor para la Marca, con una propuesta diseñada a su medida y con ventajas muy competitivas,” afirmó Claudio Rattero, Presidente de Elit y explicó: “Continuamos con nuestro plan de expansión y fortalecimiento de nuestra cobertura geográfica en todo el territorio nacional, concentrando más del 80% de las ciudades con más de 10 mil habitantes.”

“Elit es un socio fundamental de nuestro sistema de distribución en Argentina. Acer apuesta a la trayectoria y el expertise de Elit para representarnos en el canal, no sólo por su solidez y profesionalismo sino también por su experiencia y know how en el mercado argentino. Es el socio ideal para apoyar a Acer en esta nueva fase de nuestro negocio en el país,” sostuvo Juan Pablo Arcagni, Business Development Manager Acer y agregó: “Nuestro Plan de Negocios con Elit contempla especial foco en laptots, monitores y proyectores. La Aspire 3, Aspire 5 y Aspire 7, así como nuestra serie Travelmate son una muestra de lo que ofrecemos a aquellos que buscan equipos elegantes y poderosos para su día a día. Con Windows 10, la serie Aspire responde a una amplia gama de necesidades de los consumidores, presentando desde la Aspire 3 para la familia y el estudiante, la Aspire 5, hasta llegar a la parte superior de la línea con la Aspire 7.”

“Acer también ha integrado su serie Travelmate con Windows 10 PRO y procesador Intel Core, que proporciona la flexibilidad y seguridad requeridas en los entornos profesionales más exigentes, combinando mayor seguridad, rendimiento sólido, gráficos excelentes, una gran capacidad de gestión y una larga duración de la batería,” dijo Juan Pablo Arcagni y añadió: “Al elegir a Elit, buscamos maximizar nuestro negocio de productos y soluciones. Elit ha demostrado ser exitoso en el mercado argentino y esperamos construir un partnership de largo plazo para atender a nuestros usuarios en todo el país.”

“Por supuesto que ser elegidos por Acer es un orgullo, pero al mismo tiempo representa un gran compromiso. La marca, sin dudas, nos suma productos de calidad a nuestras líneas de soluciones. Además, vamos a comercializar las Notebook en 15.6″ Core i3/ Core i5, Monitores en 19.5 y 24″ y Proyectores SVGA,” comentó Leonardo Sánchez, Product Manager Proyectores / Monitores en Elit.

“El valor que aporta Elit en la distribución es su capilaridad y su posicionamiento a nivel nacional. Continuamos fortaleciendo nuestro plan de capilaridad a nivel nacional para el canal y, puedo afirmar, que las soluciones de Acer llegarán a nuestros casi 5.000 clientes activos en todo el país. Tenemos mucha expectativa con este nuevo acuerdo y con la marca, y estamos convencidos de que podemos crecer juntos en una relación win to win,” dijo para concluir Pablo Fumis, Product Manager Proyectores / Monitores en Elit.