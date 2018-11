Se realizó en el Centro de Exposiciones y Convenciones de Buenos Aires el encuentro sobre “Ciudades y el futuro del trabajo en América Latina”, un evento complementario al Urban 20 Mayors Summit, donde se debatió la evolución del mercado laboral en América Latina y cómo deben prepararse las ciudades para enfrentar a la “economía gig”, la automatización y el cambio climático, entre otros desafíos.

Organizado por la revista Americas Quarterly (AQ) y con el apoyo de la Fundación Citi, la jornada reunió en distintos paneles a alcaldes, emprendedores, activistas, ciudadanos comunes y jóvenes empresarios de toda Latinoamérica, quienes discutieron cómo pueden organizarse las ciudades para los empleos del futuro, así como distintas iniciativas para que las urbes puedan adaptarse y crecer de manera sostenible.

En diálogo con Brian Winter, Director de AQ, Horacio Rodríguez Larreta, Jefe de gobierno de Buenos Aires, destacó que el potencial del desarrollo económico de la ciudad está en las industrias creativas, basadas en el talento humano. “Trabajamos con una política de distritos, incentivando a empresas del mismo rubro a localizarse en determinadas zonas, como por ejemplo el Distrito Tecnológico en Parque Patricios que ya cuenta con más de 300 empresas de tecnología”.

Por su parte, el expositor Eduardo Levy-Yeyati, Decano de la Escuela de Gobierno en la Universidad Torcuato Di Tella y Fundador de ELYPSIS Partners, señaló: “La empatía es la última trinchera del ser humano. Actualmente hay muchos empleos que están expuestos a una automatización parcial, donde los trabajadores industriales y menos calificados tienen mayores posibilidades de perder frente a profesionales más competentes y aquellos que realizan tareas asociadas al cuidado, la empatía y la cercanía”.

Como representante de una interesante experiencia en Latinoamérica, Ricardo Mora, CEO de Technology Hub, un Centro de Innovación para emprendedores en Ciudad Juárez de México, destacó la importancia de una buena articulación entre el sector público, privado y la academia para que los trabajos de innovación puedan contribuir en la generación de empleos en el sector tradicional.

El evento fue también el escenario de lanzamiento de la cuarta edición 2018 de la revista Americas Quarterly (AQ), que en esta oportunidad decidió destacar la historia de cinco visionarios urbanos -cuatro de los cuales participaron en el encuentro- que buscan mejorar las ciudades donde viven con buenas ideas y un espíritu de colaboración.

“La situación actual de las ciudades latinoamericanas parece tener varios problemas en común producto del increíble crecimiento que vivieron en los últimos 50 años. Sin embargo, a través de estos visionarios urbanos puede verse un progreso que sorprende, especialmente porque, en general, el dinero no fue un factor determinante, sino el foco en una buena planificación y creatividad humana”, expresó Brian Winter, Director de AQ y Vicepresidente de Políticas Públicas de Americas Society/Council of the Americas.