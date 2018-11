EXO entregó a Cascos Blancos dos Centro de Diagnóstico Móvil

Dentro del marco del Proyecto de Salud de la Misión San Benito de Mangundze, EXO -empresa nacional de soluciones tecnológicas- entregó a Cascos Blancos dos Centro de Diagnóstico Móvil (CDM) con el objetivo de facilitar la tarea de los médicos que se encuentran en Mozambique, ayudando a mejorar la atención de la salud de personas con diversas vulnerabilidades. Esta es la séptima misión que Cascos Blancos lleva a cabo en Mozambique,la décima en África, y la segunda donde la tecnología de EXO es parte.

El CDM es un desarrollo nacional de EXO que consta de una solución de telemedicina que permite registrar un ECG de 12 derivaciones, oximetría (SpO2), presión arterial no invasiva (NIBP) y temperatura superficial y compartir los datos a distancia en tiempo real, al mismo tiempo que se realiza una videoconferencia. Los estudios son almacenados en la nube. El CDM también puede ser utilizado con un estetoscopio digital y espirómetro para completar la consulta a distancia.

“Estos equipos son importantísimos porque le cambian la vida a muchas personas, antes para hacerse un electrocardiograma tenían que viajar al hospital provincial, donde además de pagar por el traslado tenían que hacerlo por el estudio. Las más de 100 operaciones que se realizaron no podrían haberse hecho sin el CDM y no se cuántas de esas personas estarían vivas hoy. La ayuda que llega a Mozambique tiene mucha trascendencia para sus habitantes ya que no están acostumbrados. Si no lo hacemos nosotros, no lo hace nadie”, contó el Padre Juan Gabriel Arias, referente de la obra misionera en Mozambique.

El Proyecto de Salud de la Misión San Benito de Mangundze se realizará del 8 al 26 de noviembre y estará constituida por 14 voluntarios de Argentina, México y España. Los misioneros que participan son de distintas especialidades, como cirugía, anestesiología, enfermería, ginecología y medicina clínica. Los profesionales tienen el objetivo de realizar cirugías, consultas, ecografías y diferentes exámenes de rutina para niños y adultos. En las misiones se han realizado alrededor de 120 intervenciones quirúrgicas.

“El Padre Juan Gabriel hace un trabajo cristiano sumamente importante, es su proyecto de vida, lo nuestro es sólo un granito de arena. Siempre hablamos de inclusión social o educativa pero nunca de inclusión médica, pensamos en un producto que nos diera la posibilidad de brindar asistencia médica en cualquier parte del mundo, la idea es paliar las dificultades que tienen gran parte de las sociedades con una solución tecnológica que permite diagnosticar en tiempo real o diferido.”, sostuvo Luis Szychowski, Presidente de EXO.

Por otro lado, el Dr. Jorge Arias, Jefe de la Misión a Mozambique comentó que “el 99% de la gente que vive en estos lugares nunca habían visto un médico y mucho menos les habían hecho un electrocardiograma. Para nosotros el equipo resultó mucho más versátil de lo que creíamos, estoy seguro de que muchas de las operaciones que se llevaron a cabo no se podrían haber hecho sin el Centro de Diagnóstico Móvil”.

Otra de las donaciones que realizó EXO a los habitantes de Mozambique fueron mochilas con paneles solares que sirven para cargar distintos dispositivos. “Puede sonar algo sencillo, pero para un lugar en el que no hay electricidad es vital. En Mozambique las comunicaciones son muy importantes y es muy beneficioso contar con algo como esto para poder cargar el celular”, agradeció el Padre Juan Gabriel.

“Para EXO es maravilloso poder colaborar con este tipo de misiones que acercan la tecnología a la sociedad, mejorando la atención en países donde el acceso a la salud pública es casi nulo. El CDM es una solución de gran utilidad en aquellos lugares donde no es fácil obtener un diagnóstico rápido y certero. Estaremos siempre agradecidos con Miguel Guidardini, Gerente del Departamento de RSE de Racing Club, que nos abrió las puertas de este nuevo mundo”, explica Fernando González, Responsable de RSE en EXO.

Además, también participarán como voluntarios Guillermo y Gerónimo Cabrera, creadores del proyecto “Te doy una mano” que fabrican y donan prótesis de mano y brazos articuladas hechas con impresoras 3D. Actualmente en Mozambique se registran 1200 casos de personas mancas, sobre todo niños.