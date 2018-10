Faltan pocos días para la expo INNOVAR 2018

Se acerca la exposición anual del Concurso Nacional de Innovaciones – INNOVAR 2018, una oportunidad para conocer los proyectos más innovadores en tecnología que marcarán tendencia, y de donde saldrán los ganadores por su alto impacto social y productivo.

Acompañando la muestra, habrá un ciclo de charlas, a cargo de referentes dirigido a emprendedores para potenciar el talento. Del 31 de octubre al 2 de noviembre inclusive, de 11 a 19 horas, en Espacio Darwin San Isidro, ubicado en Av. B. Márquez 504, con entrada libre y gratuita.

Conferencias para no perderse

Las charlas, a cargo de consultores, asesores y referentes del tercer sector, público y privado, girarán en torno al emprendedorismo y a la innovación. Se darán herramientas para empoderar desarrollos en materia tecnológica,financiera y comunicacional.

–Miércoles 31 de octubre

15 horas | “Reinventate.Org”, por Iván Vázquez (Social Team) y Matías Ochotorena (P&A Group)

Se abordará la importancia del networking para sustentar proyectos.

–Jueves 1 de noviembre

11.30 horas | “Una idea no es un negocio”, por Sergio Postigo (Circular Innova)

Profesor de la Escuela de Administración y Negocios de la Universidad de San Andrés, Postigo propone dialogar sobre la idea al negocio en el campo emprendedor.

12 horas | Teleconferencia: “Lecciones del caso de estudio israelí para la innovación argentina”, por Oren Gershtein (CEO de IdealityRoads)

Considerado referente del cambio tecnológico en Israel y CEO de IdealityRoads, Gershtein contará sobre ecosistemas tecnológicos que conducen al crecimiento económico.

12.30 horas | “Educación en bootcamps para emprendedores. Beneficios e innovación”, por Santiago Scanlan (Plataforma 5 Coding Bootcamp)

13 horas | “ITAÚ KEY: innovación en app para el mercado financiero”, por Pablo Ylarri, Nicolás Gamarra, Maximiliano Capara, Nicolás Baduel y Susana Moreno (Bando Itaú)

13.30 horas | “Herramientas legales y jurídicas para apoyar a los emprendedores. Marcas y patentes”, por Guillermo Valle (Estudio Valle)

14 horas | “Sólo cambié mi actitud y todo cambió”, por Juan Bautista Segonds

Exrugbier, presidente y fundador de la Fundación “Rugby sin fronteras”, propone generar un cambio de actitud para promover el cambio.

15 horas | “¿Por qué es clave desarrollar mi Inteligencia emocional financiera para ser exitoso en mi emprendimiento?”, por Valeria Laconich (Free Flow)

15.30 horas | “Bootcamp para emprendedores”, por Sebastián Buffo (LE WAGON)

16 horas | “Presentación KIRY FUN”, por Lucas Prestanicola, Alvaro Mejía Lombana, Nicolás Buyo y Facundo Botinelli (UTN – Regional Pacheco)

Presentará un caso de éxito de emprendedores con su automóvil sustentable.

16.30 horas | “De la idea al negocio: para que todas las ideas o proyectos que las personas desarrollan no se mueran en el imaginario”, por Aleksandra Rodríguez, Luciana Oliveira y Fabián Rebosio (M-M Empoderamiento)

Charla motivacional para que todas las ideas o proyectos que las personas desarrollan, no se queden en el imaginario. Herramientas para concretar los negocios exitosos.

17 horas | “Marketing digital para emprendedores”, por Lucas Alfonsín (Grupo Innovar)

Redes sociales y campañas de marketing para emprendedores.

17.30 horas | “Innovación para emprendedores. Educación digital”, por Social Team, P&A Group, Le Wagon, IBM Argentina y Embajada de Australia

Panel sobre temas de educación digital, el rol de la innovación en los emprendimientos y cómo la Internet trasciende hoy sus proyectos.

–Viernes 2 de noviembre

11.30 horas | “¿Qué hacemos acá? El agro desafía a la innovación”, por Juan Brihet y Sofía Gayo (Bolsa de Cereales)

Ingeniero agrónomo y director de investigación y prospectiva tecnológica, Brihet conversará sobre el relevamiento de tecnología agrícola aplicada que ofrece informes acerca de la economía y estimaciones de utilidad para el sector.

12 horas | “Innovación social y conexión entre emprendedores”, por Liliana Larrarte (Nobleza Obliga y Concurso Mentes transformadoras)

12.30 horas | “¿Cómo emprender y no morir en el intento?”, por Valeria Laconich (Free Flow)

13 horas | “Circular Cowork Nordelta”, por Silvia Naishtat

13.30 horas | “Mentoría y empoderamiento comercial para emprendedores”, por Lucas Alfonsín (Grupo Innovar)

14 horas | “Robbina, mesa inclusiva”, por Marianela Pavicich (ex participante de INNOVAR)

Robbina es una mesa para que niños y niñas con discapacidad motora puedan desarrollar actividades sus escolares de forma cómoda y autónoma. Invitada a contar su experiencia en el certamen y las oportunidades que tuvo a partir de su paso por INNOVAR.

14.30 horas | “Actividad lúdica para emprendedores”, por integrantes de Safari Group

15 horas | “Innovisión. Empresas 4.0 para emprendedores”, por Matías Ochotorena (P&A GROUP)

15.30 horas | “Herramientas de financiamiento estatal y autosustentabilidad para emprendedores”, por Lidia De Maio (Comervia Group)

Cabe destacar que el 2 de noviembre se realizará la ceremonia de premiación, en donde se conocerán los ganadores de los cinco perfiles (investigadores; empresas y tercer sector; emprendedores e inventores; universitarios y terciarios; y por último, secundarios), más el gran premio INNOVAR; la distinción FUNDACIÓN YPF, y medalla OMPI.

http://innovar.mincyt.gob.ar/