Fiat en “Buenos Aires celebra Italia”

Fiat estará presente en “Buenos Aires celebra Italia”, evento cultural de la colectividad italiana en la Argentina que se realizará en la Avenida de Mayo y Bolívar este domingo 28 de octubre.

En su stand, la marca italiana exhibirá una de sus últimas novedades el Fiat 500X Cross 1.4 16V AT9.

Buenos Aires celebra Italia comenzó el año 2010 y actualmente asisten alrededor de 30.000 personas, con más de 100 artistas nacionales e internacionales. El evento busca mostrar Italia desde diferentes aristas: historia y tradición, gastronomía y territorio, música y arte.

Allí se podrá disfrutar de la gastronomía tradicional y gourmet. Habrá además muestras de arte y recreaciones históricas, con promoción de marcas y turismo italiano. Entre otros, estarán la Asociación de Cocineros Italianos (grupo BACI) y Cucina Paradiso, del reconocido cheff Donato De Santis.